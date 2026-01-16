Иконка самолета от всех проблем — для чего включать "Режим полета" на смартфоне

Значок функции "Режим полета" на смартфоне. Фото: Unsplash

"Режим полета" на телефоне обычно ассоциируется с перелетами, но на самом деле может выручить и в повседневных ситуациях. Он одним нажатием выключает все беспроводные соединения — и этим иногда помогает быстрее, чем перезагрузка или "режим тишины".

Что дает "Режим полета" в обычной жизни

На каждом смартфоне есть функция, которая полностью отключает мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. В самолете ее используют, чтобы не создавать лишних помех для навигационных систем, но возможности режима этим не ограничиваются.

Прежде всего "Режим полета" заметно снижает расход энергии. Когда сетевые модули выключены, телефон потребляет значительно меньше заряда — это может стать полезным, если нужно "дотянуть" до момента, когда появится зарядка.

Еще один практичный сценарий — быстрое восстановление сети. Если связь или интернет вдруг пропали, иногда достаточно на короткое время включить "Режим полета" и выключить его обратно: смартфон быстрее заново подключится к сети, чем после полного перезапуска.

Кроме того, при отключенных беспроводных соединениях телефон может заряжаться быстрее. Это особенно ощутимо, когда нужно оперативно пополнить заряд перед выходом из дома или в дороге.

Кроме этого, "Режим полета" помогает временно изолироваться от внешних раздражителей — звонков и сообщений. Это удобно во время важных встреч или когда хочется отдохнуть от постоянного потока уведомлений, не выключая смартфон полностью.

