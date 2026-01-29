Відео
Україна
У мережі показали версію Android для персональних комп'ютерів

Дата публікації: 29 січня 2026 14:24
У мережу потрапив інтерфейс Android 16 із підтримкою розширень Chrome — фото
Chromebook на базі операційної системи ChromeOS, розробленою Google. Фото: кадр з відео/YouTube

Повноцінний десктоп-інтерфейс Android уперше потрапив у мережу через випадкову публікацію на Chromium Issue Tracker. У витоку видно оновлену верхню панель, підтримку розширень у Chrome та елементи багатовіконної роботи на великому екрані.

Про це пише 9to5Mac.

Читайте також:

Який вигляд матиме Android на комп'ютери

У Chromium Issue Tracker з'явився звіт про проблему з вкладками інкогніто в Chrome, до якого додали два скриншоти з запису екрана. Саме ці матеріали й відкрили перший погляд на десктопний інтерфейс Android.

З опису видно, що запис робили на HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook із платою/коднеймом "Brya (Redrix)". На кадрах також фігурує збірка ALOS — це внутрішній коднейм десктопного Android (Aluminum OS) із номером ZL1A.260119.001.A1. У відео окремо згадується Android 16.

Интерфейс Android на компьютере
Інтерфейс Aluminum OS для персональних комп'ютерів. Фото: 9to5Mac

На великому екрані помітно змінену верхню панель: вона стала вищою й краще пристосована до широкого формату. Зліва відображається час (із секундами) та дата, а праворуч — іконка батареї Android 16 у стилі M3E, Wi-Fi, "дзвіночок" сповіщень, "EN" (ймовірно мова клавіатури), іконка Gemini та елемент запису екрана. Сам інтерфейс запису схожий на мобільний варіант.

Панель задач при цьому має такий самий вигляд, як і в поточних реалізаціях, а курсор миші злегка переробили — з'явився "хвостик". У Google Chrome інтерфейс здебільшого відповідає версії Android для великих екранів, але на панелі з'явилася кнопка Extensions — вона зазвичай доступна лише у настільному браузері. На витоку також видно приклад роботи у розділеному екрані.

Механіка віконного режиму загалом не зазнала радикальних змін: у верхній частині відображається назва застосунку ліворуч, а кнопки згортання, повноекранного режиму й закриття праворуч оформлені у стилі, близькому до ChromeOS.

Нагадаємо, справжня надійність смартфона проявляється не під час покупки, а в процесі тривалого щоденного використання. Саме тому фахівці сформували перелік Android-моделей, які найчастіше отримують низькі оцінки за стабільність роботи та витривалість.

Також ми писали, що новий Android-смартфон зазвичай налаштований під логіку виробника, а не під потреби власника, через що з перших днів з'являються зайві обмеження й дрібні незручності. Змінивши кілька базових параметрів одразу після запуску, можна отримати кращий контроль над системою, стабільніші сповіщення та більш охайний і зрозумілий інтерфейс.

Google Android додаток комп'ютери операційна система витік
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
