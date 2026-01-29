В сеть попал интерфейс Android 16 с поддержкой расширений Chrome — фото

Chromebook на базе операционной системы ChromeOS, разработанной Google. Фото: кадр из видео/YouTube

Полноценный десктоп-интерфейс Android впервые попал в сеть через случайную публикацию на Chromium Issue Tracker. В утечке видно обновленную верхнюю панель, поддержку расширений в Chrome и элементы многооконной работы на большом экране.

Об этом пишет 9to5Mac.

Реклама

Читайте также:

Как будет выглядеть Android на компьютеры

В Chromium Issue Tracker появился отчет о проблеме с вкладками инкогнито в Chrome, к которому добавили два скриншота с записи экрана. Именно эти материалы и открыли первый взгляд на десктопный интерфейс Android.

Из описания видно, что запись делали на HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook с платой/коднеймом "Brya (Redrix)". На кадрах также фигурирует сборка ALOS — это внутренний коднейм десктопного Android (Aluminum OS) с номером ZL1A.260119.001.A1. В видео отдельно упоминается Android 16.

Интерфейс Aluminum OS для персональных компьютеров. Фото: 9to5Mac

На большом экране заметно измененную верхнюю панель: она стала выше и лучше приспособлена к широкому формату. Слева отображается время (с секундами) и дата, а справа — иконка батареи Android 16 в стиле M3E, Wi-Fi, "колокольчик" уведомлений, "EN" (вероятно язык клавиатуры), иконка Gemini и элемент записи экрана. Сам интерфейс записи похож на мобильный вариант.

Панель задач при этом имеет такой же вид, как и в текущих реализациях, а курсор мыши слегка переделали — появился "хвостик". В Google Chrome интерфейс в основном соответствует версии Android для больших экранов, но на панели появилась кнопка Extensions — она обычно доступна только в настольном браузере. На утечке также виден пример работы в разделенном экране.

Механика оконного режима в целом не претерпела радикальных изменений: в верхней части отображается название приложения слева, а кнопки сворачивания, полноэкранного режима и закрытия справа оформлены в стиле, близком к ChromeOS.

Напомним, настоящая надежность смартфона проявляется не во время покупки, а в процессе длительного ежедневного использования. Именно поэтому специалисты сформировали перечень Android-моделей, которые чаще всего получают низкие оценки за стабильность работы и выносливость.

Также мы писали, что новый Android-смартфон обычно настроен под логику производителя, а не под потребности владельца, из-за чего с первых дней появляются лишние ограничения и мелкие неудобства. Изменив несколько базовых параметров сразу после запуска, можно получить лучший контроль над системой, более стабильные уведомления и более опрятный и понятный интерфейс.