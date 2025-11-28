Видео
Видео

Google готовится перенести Android на ПК — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 11:41
Google выпустит операционную систему для ПК на базе Android — что известно
Логотип Android на экране ноутбука. Фото: Android Authority

Android давно вышел за пределы смартфонов, но на классических ПК Google до сих пор делал ставку на ChromeOS, которая так и осталась нишевой. Теперь компания готовит объединенную платформу Aluminium OS, призванную принести Android на ноутбуки, планшеты и мини-ПК и в конце концов заменить ChromeOS.

Об этом пишет Android Authority.

Что такое Aluminium OS и почему Google меняет стратегию

Android уже официально работает на планшетах, телевизорах, часах, в авто и XR-гарнитурах, тогда как на традиционных компьютерах Google продвигал ChromeOS. Несмотря на годы развития, ChromeOS значительно уступает Windows и macOS, поэтому Google решил объединить ChromeOS и Android в одну десктопную платформу под кодовым названием Aluminium OS.

Первые сигналы о таком переходе появились еще год назад, когда источники сообщили, что Google хочет сделать Android единой основой для настольных устройств и одновременно эффективнее использовать ресурсы разработки.

Aluminium OS не ограничится только ноутбуками. В документах говорится о работе с различными форм-факторами: традиционными ноутбуками, трансформерами, планшетами и мини-ПК вроде Chromebox или Mac Mini. При этом Google сразу закладывает несколько ценовых сегментов: от AL Entry до AL Mass Premium и AL Premium. Это означает, что компания не хочет оставаться только в бюджетной нише, как это часто случалось с Chromebook, а планирует конкурировать и в среднем, и в премиальном сегменте.

Вероятно, часть существующих ChromeOS-устройств, которые нельзя будет перевести на Aluminium OS, будет получать обновления до завершения срока поддержки. Параллельно производители будут готовить новые ПК, которые сразу будут выходить с предустановленной Aluminium OS.

По имеющимся данным, Google активно разрабатывает платформу на базе свежих сборок Android 16 для тестового железа. Компания уже подтвердила, что запуск состоится в 2026 году, хотя точные сроки пока не раскрывает. Учитывая таймлайн, первый публичный релиз, вероятно, будет базироваться на Android 17, который запланирован на следующий год. До официального анонса Google будет продолжать тестирование и постепенно раскрывать подробности о том, как будет выглядеть объединенная десктопная платформа на Android и что именно получит пользователь вместо привычного ChromeOS.

Напомним, энтузиаст создал приложение LibrePods, которое открывает доступ к большинству фирменных функций AirPods не только на устройствах Apple, но и на Android и Linux. Разработчик уточняет, что поддерживаются не все модели наушников, однако программа уже сейчас работает стабильно и позволяет пользоваться ключевыми возможностями экосистемы.

Также мы писали, что пользователи Android вскоре будут видеть предупреждения о приложениях, которые чрезмерно разряжают батарею. Google вводит более жесткие правила для так называемых wake-lock'ов и вводит новую метрику, призванную улучшить автономность смартфонов.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
