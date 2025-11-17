Энтузиаст запустил LibrePods — приложение со всеми функциями AirPods на Android

Как использовать все функции AirPods на Android-смартфоне
Энтузиаст разработал приложение LibrePods, которое позволяет использовать почти все фирменные возможности AirPods не только с техникой Apple, но и на Android и Linux. Разработчик предупреждает, что программа совместима не со всеми моделями наушников, но в рабочем состоянии уже сейчас.
Об этом разработчик рассказал на Github.
Какие возможности открывает LibrePods
По словам автора, после установки LibrePods пользователь получает доступ к распознаванию расположения наушников в ушах для автопаузы, возможности отвечать на звонки жестами головы, а также шумоподавлению с режимом прозрачности. Приложение также поддерживает другие фирменные функции AirPods, включая режим слухового аппарата.
Работа приложения LibrePods на Android. Фото: Github
Относительно совместимости разработчик отмечает, что полная поддержка пока гарантирована для AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3, за исключением мониторинга частоты сердечных сокращений. Других моделей у него нет для тестирования, поэтому он не может обещать корректную работу, но предполагает, что базовые возможности должны заработать и на них.
LibrePods доступен для Android (нужны Root-доступ и фреймворк Xposed), а также для Linux.
Напомним, владельцы AirPods Pro 3 сообщают о неприятных ощущениях после обычного использования наушников — от боли в ушном канале до мелких порезов и даже кровотечений. Часть пользователей предполагает, что это может быть связано с новым сенсором для измерения пульса.
Также мы писали, что на iPhone и iPad можно подключить сразу две пары наушников AirPods и слушать звук с одного устройства вдвоем. Каждый пользователь имеет возможность отдельно регулировать громкость и, при необходимости, переключать доступные режимы прослушивания.
