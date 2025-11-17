Відео
Головна Технології Як використовувати всі функції AirPods на Android-смартфоні

Як використовувати всі функції AirPods на Android-смартфоні

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 11:41
Оновлено: 10:47
Ентузіаст запустив LibrePods — застосунок з усіма функціями AirPods на Android
Бездротові навушники Apple Air Pods Pro. Фото: Unsplash

Ентузіаст розробив застосунок LibrePods, який дозволяє використовувати майже всі фірмові можливості AirPods не лише з технікою Apple, а й на Android та Linux. Розробник попереджає, що програма сумісна не з усіма моделями навушників, але в робочому стані вже зараз.

Про це розробник розповів на Github.

Читайте також:

Які можливості відкриває LibrePods

За словами автора, після встановлення LibrePods користувач отримує доступ до розпізнавання розташування навушників у вухах для автопаузи, можливості відповідати на дзвінки жестами голови, а також шумозаглушення з режимом прозорості. Застосунок також підтримує інші фірмові функції AirPods, включно з режимом слухового апарата.

    Робота застосунку LibrePods на Android. Фото: Github
    Робота застосунку LibrePods на Android. Фото: Github
    Робота застосунку LibrePods на Android. Фото: Github
Щодо сумісності розробник зазначає, що повна підтримка наразі гарантована для AirPods Pro 2 та AirPods Pro 3, за винятком моніторингу частоти серцевих скорочень. Інших моделей у нього немає для тестування, тому він не може обіцяти коректну роботу, але припускає, що базові можливості повинні запрацювати й на них.

LibrePods доступний для Android (потрібні Root-доступ і фреймворк Xposed), а також для Linux.

Нагадаємо, власники AirPods Pro 3 повідомляють про неприємні відчуття після звичайного використання навушників — від болю у вушному каналі до дрібних порізів і навіть кровотеч. Частина користувачів припускає, що це може бути пов'язано з новим сенсором для вимірювання пульсу.

Також ми писали, що на iPhone та iPad можна під'єднати одразу дві пари навушників AirPods і слухати звук з одного пристрою удвох. Кожен користувач має можливість окремо регулювати гучність та, за потреби, перемикати доступні режими прослуховування.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
