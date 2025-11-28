Відео
Google готується перенести Android на ПК — що відомо

Google готується перенести Android на ПК — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 11:41
Google випустить операційну систему для ПК на базі Android — що відомо
Логотип Android на екрані ноутбука. Фото: Android Authority

Android давно вийшов за межі смартфонів, але на класичних ПК Google досі робив ставку на ChromeOS, яка так і залишилася нішевою. Тепер компанія готує об'єднану платформу Aluminium OS, покликану принести Android на ноутбуки, планшети та міні-ПК і зрештою замінити ChromeOS.

Про це пише Android Authority.

Читайте також:

Що таке Aluminium OS і чому Google змінює стратегію

Android уже офіційно працює на планшетах, телевізорах, годинниках, в авто та XR-гарнітурах, тоді як на традиційних комп'ютерах Google просував ChromeOS. Попри роки розвитку, ChromeOS значно поступається Windows і macOS, тому Google вирішив об'єднати ChromeOS та Android в одну десктопну платформу під кодовою назвою Aluminium OS.

Перші сигнали про такий перехід з'явилися ще рік тому, коли джерела повідомили, що Google хоче зробити Android єдиною основою для настільних пристроїв і водночас ефективніше використовувати ресурси розробки.

Aluminium OS не обмежиться лише ноутбуками. У документах ідеться про роботу з різними формфакторами: традиційними ноутбуками, трансформерами, планшетами та міні-ПК на кшталт Chromebox або Mac Mini. При цьому Google одразу закладає кілька цінових сегментів: від AL Entry до AL Mass Premium і AL Premium. Це означає, що компанія не хоче залишатися тільки в бюджетній ніші, як це часто траплялося з Chromebook, а планує конкурувати і в середньому, і у преміальному сегменті.

Ймовірно, частина наявних ChromeOS-пристроїв, які не можна буде перевести на Aluminium OS, отримуватиме оновлення до завершення терміну підтримки. Паралельно виробники готуватимуть нові ПК, що одразу виходитимуть із попередньо встановленою Aluminium OS.

За наявними даними, Google активно розробляє платформу на базі свіжих збірок Android 16 для тестового заліза. Компанія вже підтвердила, що запуск відбудеться у 2026 році, хоча точні терміни поки не розкриває. З огляду на таймлайн, перший публічний реліз, імовірно, базуватиметься на Android 17, який заплановано на наступний рік. До офіційного анонсу Google продовжуватиме тестування та поступово розкриватиме подробиці про те, який вигляд матиме об'єднана десктопна платформа на Android і що саме отримає користувач замість звичного ChromeOS.

Нагадаємо, ентузіаст створив застосунок LibrePods, який відкриває доступ до більшості фірмових функцій AirPods не лише на пристроях Apple, а й на Android та Linux. Розробник уточнює, що підтримуються не всі моделі навушників, проте програма вже зараз працює стабільно та дає змогу користуватися ключовими можливостями екосистеми.

Також ми писали, що користувачі Android невдовзі бачитимуть попередження про застосунки, які надмірно розряджають батарею. Google запроваджує жорсткіші правила для так званих wake-lock'ів і вводить нову метрику, покликану покращити автономність смартфонів.

Google Android ноутбук комп'ютери операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
