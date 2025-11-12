Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Google каратиме "ненажерливі" Android-застосунки — деталі

Google каратиме "ненажерливі" Android-застосунки — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 11:41
Оновлено: 08:44
Android попереджатиме про додатки, що "їдять" батарею — нові правила Google
Меню налаштування батареї на екрані смартфона на Android. Фото: кадр з відео/YouTube

Користувачі Android незабаром отримуватимуть попередження про додатки, які надмірно виснажують акумулятор. Google вводить суворішу політику для так званих wake-lock'ів і нову метрику, що має поліпшити час роботи від батареї.

Про це пише Digital Trends.

Реклама
Читайте також:

Що нового з'явиться

Google оголосила про запуск метрики "excessive partial wake locks", яка вийшла з бети й уже доступна розробникам у консолі Android Vitals. За визначенням компанії, сесія користувача вважається "надмірною", якщо застосунок утримує не звільнені wake-lock'и сумарно понад дві години протягом 24 годин.

Якщо додаток перетне "поріг поганої поведінки" — тобто 5% або більше його користувацьких сесій за останні 28 днів будуть надмірними — з 1 березня 2026 року до нього застосовуватимуться санкції. Серед них: виключення з помітних поверхонь рекомендацій у Google Play та червона попереджувальна позначка в картці застосунку.

Предупреждающая метка на приложении в Google Play
Попереджувальна позначка на застосунку в Google Play. Фото: Android Developers/X

Метрику Google розробляла спільно із Samsung, поєднавши платформні дані Android з "польовими" спостереженнями виробника про роботу пристроїв і батарей. Розробникам радять заздалегідь адаптувати свої програми під нові вимоги до дедлайну 1 березня 2026 року.

Wake-lock — це механізм Android, що дозволяє застосунку тримати пристрій "несплячим" (екран, CPU або обидва), коли користувач ним активно не користується. У низці сценаріїв це необхідно (наприклад, під час відтворення музики з вимкненим екраном), однак неправильна реалізація або зловживання призводять до зайвого споживання енергії.

Оновлення покликане зменшити кількість таких випадків на рівні екосистеми: користувачі з більшою ймовірністю бачитимуть попередження в Google Play про "ненормальний" фоновий апетит до батареї, а розробники — оптимізуватимуть бекграунд-поведінку. Згодом це має покращити автономність практично всіх Android-смартфонів, особливо старіших або малопотужних моделей. У майбутньому Google може додати ще детальніші метрики Android Vitals, аби посилити фільтр якості застосунків у магазині.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження показало, що Android має перевагу над iPhone у питаннях безпеки. Зокрема, система краще захищає користувачів від фішингових атак, шкідливого програмного забезпечення та крадіжок пристроїв.

Також ми писали, що власники Android-смартфонів часто не користуються можливостями, які вже є у системі. Деякі вбудовані функції здатні суттєво спростити повсякденні дії — і активуються вони всього одним натисканням, без потреби встановлювати додаткові програми.

Google Android додаток акумулятор функції Google Play Store
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації