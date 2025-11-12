Android попереджатиме про додатки, що "їдять" батарею — нові правила Google

Меню налаштування батареї на екрані смартфона на Android. Фото: кадр з відео/YouTube

Користувачі Android незабаром отримуватимуть попередження про додатки, які надмірно виснажують акумулятор. Google вводить суворішу політику для так званих wake-lock'ів і нову метрику, що має поліпшити час роботи від батареї.

Що нового з'явиться

Google оголосила про запуск метрики "excessive partial wake locks", яка вийшла з бети й уже доступна розробникам у консолі Android Vitals. За визначенням компанії, сесія користувача вважається "надмірною", якщо застосунок утримує не звільнені wake-lock'и сумарно понад дві години протягом 24 годин.

Якщо додаток перетне "поріг поганої поведінки" — тобто 5% або більше його користувацьких сесій за останні 28 днів будуть надмірними — з 1 березня 2026 року до нього застосовуватимуться санкції. Серед них: виключення з помітних поверхонь рекомендацій у Google Play та червона попереджувальна позначка в картці застосунку.

Попереджувальна позначка на застосунку в Google Play. Фото: Android Developers/X

Метрику Google розробляла спільно із Samsung, поєднавши платформні дані Android з "польовими" спостереженнями виробника про роботу пристроїв і батарей. Розробникам радять заздалегідь адаптувати свої програми під нові вимоги до дедлайну 1 березня 2026 року.

Wake-lock — це механізм Android, що дозволяє застосунку тримати пристрій "несплячим" (екран, CPU або обидва), коли користувач ним активно не користується. У низці сценаріїв це необхідно (наприклад, під час відтворення музики з вимкненим екраном), однак неправильна реалізація або зловживання призводять до зайвого споживання енергії.

Оновлення покликане зменшити кількість таких випадків на рівні екосистеми: користувачі з більшою ймовірністю бачитимуть попередження в Google Play про "ненормальний" фоновий апетит до батареї, а розробники — оптимізуватимуть бекграунд-поведінку. Згодом це має покращити автономність практично всіх Android-смартфонів, особливо старіших або малопотужних моделей. У майбутньому Google може додати ще детальніші метрики Android Vitals, аби посилити фільтр якості застосунків у магазині.

