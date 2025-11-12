Android будет предупреждать о приложениях, которые "едят" батарею — новые правила Google

Меню настройки батареи на экране смартфона на Android. Фото: кадр из видео/YouTube

Пользователи Android вскоре будут получать предупреждения о приложениях, которые чрезмерно истощают аккумулятор. Google вводит более строгую политику для так называемых wake-lock'ов и новую метрику, которая должна улучшить время работы от батареи.

Что нового появится

Google объявила о запуске метрики "excessive partial wake locks", которая вышла из беты и уже доступна разработчикам в консоли Android Vitals. По определению компании, сессия пользователя считается "чрезмерной", если приложение удерживает не освобожденные wake-lock'ы суммарно более двух часов в течение 24 часов.

Если приложение пересечет "порог плохого поведения" — то есть 5% или более его пользовательских сессий за последние 28 дней будут чрезмерными — с 1 марта 2026 года к нему будут применяться санкции. Среди них: исключение из заметных поверхностей рекомендаций в Google Play и красная предупредительная отметка в карточке приложения.

Предупредительная отметка на приложении в Google Play. Фото: Android Developers/X

Метрику Google разрабатывала совместно с Samsung, соединив платформенные данные Android с "полевыми" наблюдениями производителя о работе устройств и батарей. Разработчикам советуют заранее адаптировать свои приложения под новые требования до дедлайна 1 марта 2026 года.

Wake-lock — это механизм Android, позволяющий приложению держать устройство "неспящим" (экран, CPU или оба), когда пользователь им активно не пользуется. В ряде сценариев это необходимо (например, при воспроизведении музыки с выключенным экраном), однако неправильная реализация или злоупотребление приводят к излишнему потреблению энергии.

Обновление призвано уменьшить количество таких случаев на уровне экосистемы: пользователи с большей вероятностью будут видеть предупреждения в Google Play о "ненормальном" фоновом аппетите к батарее, а разработчики — оптимизировать бэкграунд-поведение. Впоследствии это должно улучшить автономность практически всех Android-смартфонов, особенно старых или маломощных моделей. В будущем Google может добавить еще более детальные метрики Android Vitals, чтобы усилить фильтр качества приложений в магазине.

