Google будет наказывать "прожорливые" Android-приложения — детали

Дата публикации 12 ноября 2025 11:41
обновлено: 12:49
Android будет предупреждать о приложениях, которые "едят" батарею — новые правила Google
Меню настройки батареи на экране смартфона на Android. Фото: кадр из видео/YouTube

Пользователи Android вскоре будут получать предупреждения о приложениях, которые чрезмерно истощают аккумулятор. Google вводит более строгую политику для так называемых wake-lock'ов и новую метрику, которая должна улучшить время работы от батареи.

Об этом пишет Digital Trends.

Что нового появится

Google объявила о запуске метрики "excessive partial wake locks", которая вышла из беты и уже доступна разработчикам в консоли Android Vitals. По определению компании, сессия пользователя считается "чрезмерной", если приложение удерживает не освобожденные wake-lock'ы суммарно более двух часов в течение 24 часов.

Если приложение пересечет "порог плохого поведения" — то есть 5% или более его пользовательских сессий за последние 28 дней будут чрезмерными — с 1 марта 2026 года к нему будут применяться санкции. Среди них: исключение из заметных поверхностей рекомендаций в Google Play и красная предупредительная отметка в карточке приложения.

Предупреждающая метка на приложении в Google Play
Предупредительная отметка на приложении в Google Play. Фото: Android Developers/X

Метрику Google разрабатывала совместно с Samsung, соединив платформенные данные Android с "полевыми" наблюдениями производителя о работе устройств и батарей. Разработчикам советуют заранее адаптировать свои приложения под новые требования до дедлайна 1 марта 2026 года.

Wake-lock — это механизм Android, позволяющий приложению держать устройство "неспящим" (экран, CPU или оба), когда пользователь им активно не пользуется. В ряде сценариев это необходимо (например, при воспроизведении музыки с выключенным экраном), однако неправильная реализация или злоупотребление приводят к излишнему потреблению энергии.

Обновление призвано уменьшить количество таких случаев на уровне экосистемы: пользователи с большей вероятностью будут видеть предупреждения в Google Play о "ненормальном" фоновом аппетите к батарее, а разработчики — оптимизировать бэкграунд-поведение. Впоследствии это должно улучшить автономность практически всех Android-смартфонов, особенно старых или маломощных моделей. В будущем Google может добавить еще более детальные метрики Android Vitals, чтобы усилить фильтр качества приложений в магазине.

Напомним, недавнее исследование показало, что Android имеет преимущество над iPhone в вопросах безопасности. В частности, система лучше защищает пользователей от фишинговых атак, вредоносного программного обеспечения и краж устройств.

Также мы писали, что владельцы Android-смартфонов часто не пользуются возможностями, которые уже есть в системе. Некоторые встроенные функции способны существенно упростить повседневные действия — и активируются они всего одним нажатием, без необходимости устанавливать дополнительные программы.

Google Android приложение аккумулятор функции Google Play Store
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
