Настройка Android-смартфона после покупки — что нужно изменить сразу

Новый Android-смартфон часто работает "из коробки" так, как удобно производителю, а не пользователю — из-за этого появляются мелкие раздражители и лишние ограничения. Несколько стандартных опций лучше изменить сразу, чтобы получить больше контроля, стабильные оповещения и опрятный интерфейс.

Что стоит посмотреть в первые минуты после настройки

Начать советуют с автоматического управления Wi-Fi. Даже если выключить беспроводную сеть вручную, система может снова активировать ее самостоятельно — и это не всегда уместно. На смартфонах Google Pixel это поведение можно отключить в настройках сети через пункт "Настройки сети", а на Samsung Galaxy нужна опция "Интеллектуальный Wi-Fi" в разделе подключений.

Еще один распространенный "конфликт" — адаптивная яркость. Функция ориентируется на датчик освещения и автоматически меняет подсветку дисплея, но иногда делает это не вовремя: например, уменьшает яркость сразу после того, как пользователь поднял ее вручную. Если управлять яркостью самостоятельно, таких ситуаций становится меньше.

Отдельно рекомендуется заглянуть в режимы отображения цветов. Во многих смартфонах по умолчанию активны "Яркий" или "Адаптивный" режимы, из-за которых изображение выглядит слишком насыщенным. Переключение на "Естественный" режим делает оттенки более реалистичными — это заметно и на фото, и в видео.

Для тех, кому важна стабильность работы программ, стоит проверить адаптивную батарею. Она продлевает автономность, ограничивая фоновую активность приложений, но именно это иногда приводит к задержкам уведомлений или проседаниям в быстродействии. Отключение функции может помочь получать уведомления вовремя.

Вопрос приватности также можно подчистить сразу. Android создает рекламный идентификатор для персонализации объявлений — в настройках Google его можно удалить и отключить персонализацию. Реклама от этого не исчезнет полностью, зато уменьшится отслеживание действий пользователя.

Напоследок — строка состояния с иконками уведомлений. Когда значков становится много, верхняя панель выглядит загроможденной и отвлекает. В параметрах уведомлений можно оставить только "точки" или полностью скрыть иконки, чтобы просматривать сообщения только тогда, когда вы сами открываете шторку.

