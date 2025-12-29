Пользователи назвали лучшие Android-оболочки — результаты голосования

Android-смартфон на столе. Фото: Unsplash

Samsung One UI признали лучшей Android-оболочкой по итогам пользовательского опроса. Она собрала 41% голосов и стала безоговорочным лидером, тогда как Pixel UI от Google получила 20% и заняла второе место.

Об этом пишет GSMArena.

Как распределились голоса

В голосовании One UI существенно опередила конкурентов: на второй позиции оказалась Pixel UI, и это единственный другой вариант с двузначной долей поддержки. Далее голоса подняли в рейтинге кастомные прошивки — они названы третьим лучшим вариантом, что удивило, ведь интерес к таким решениям в последние годы в целом уменьшается. В то же время отмечается, что ROM вроде LineageOS могут быть полезными для старых устройств: они позволяют запускать новые версии Android и получать важные обновления безопасности.

Голосование пользователей за лучшую оболочку Android. Фото: GSMArena

Отдельно также упоминается Nothing OS: она отмечается за минималистичный подход и фирменный "dot-matrix" дизайн, который придает смартфонам Nothing заметно другой вид и сформировал собственную аудиторию. При этом почти такое же количество респондентов заявило, что в целом не придает большого значения оболочке.

ColorOS от Oppo заняла четвертую позицию, опередив Xiaomi HyperOS, Motorola Hello UI, Honor MagicOS и Sony Xperia UI. Меньше всего голосов в списке, по результатам опроса, получила оболочка vivo.

Параллельно авторы приводят результаты другого недельного вопроса: насколько важна Android-оболочка при выборе смартфона. Более 43% участников ответили, что оболочка важна, но не является решающим фактором. В то же время почти 40% имеют четкую приверженность к конкретному варианту и покупают только устройства с "нужной" оболочкой — то есть для многих это действительно важная часть выбора нового телефона.

