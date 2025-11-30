ТОП-10 ошибок пользователей Android, которые ухудшают опыт пользования

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Большинство владельцев Android хорошо ориентируются в базовых возможностях своих смартфонов, но часто игнорируют функции, которые могут сделать использование устройства значительно удобнее. Часть привычных настроек не просто ограничивает потенциал гаджета, но и делает его более медленным и менее комфортным в ежедневном пользовании.

О десяти привычках, которые мешают раскрыть возможности Android, пишет MakeUseOf.

Отказ от разблокировки лицом и Extend Unlock

Многие привыкают пользоваться только сканером отпечатка пальца, игнорируя разблокировку лицом. Впрочем, Face Unlock особенно удобен в ситуациях, когда руки мокрые или заняты, и прикосновение к сенсору затруднено.

Так же недооценивают возможности Extend Unlock. Эта функция позволяет оставлять смартфон разблокированным в "доверенных" условиях: дома, в руках пользователя, при подключении к смарт-часам или автомобилю. В результате уменьшается количество лишних разблокировок без потери безопасности.

Использование стандартной частоты обновления 60 Гц

Даже если смартфон поддерживает 90 или 120 Гц, по умолчанию он может работать на частоте 60 Гц для экономии батареи. Это делает прокрутку, анимации и игры менее плавными.

Переход на более высокую частоту обновления, если она доступна, заметно улучшает визуальное восприятие интерфейса и общую "скорость" ощущений от смартфона, хотя и может немного уменьшить время автономной работы.

Отказ от функции Dual Apps

Пользователи, которые имеют несколько аккаунтов в Telegram, Facebook или Instagram, часто вынуждены постоянно переключаться между ними в пределах одной программы.

Функция Dual Apps позволяет создать вторую копию приложения и использовать две учетные записи параллельно. Это особенно удобно для тех, кто разделяет рабочие и личные профили, но не хочет держать для этого два смартфона.

Игнорирование функций защиты батареи

Со временем аккумулятор любого смартфона теряет емкость, но встроенные средства защиты батареи помогают замедлить этот процесс.

Функция ограничения зарядки предотвращает перегрев и уменьшает износ аккумулятора. Пользователи, которые игнорируют эти возможности, быстрее сталкиваются с падением автономности и необходимостью раньше менять батарею.

Пропуск настроек Digital Wellbeing

Digital Wellbeing создан для тех, кто чувствует, что проводит в телефоне слишком много времени. Инструмент показывает подробную статистику использования гаджета, позволяет ограничивать время в конкретных приложениях и включать режим фокусировки.

Отдельная опция Bedtime Mode переводит экран в оттенки серого и отключает уведомления перед сном, помогая меньше отвлекаться на смартфон и легче засыпать. Отказ от этих настроек часто означает отсутствие контроля над собственным экранным временем.

Использование стандартных рингтонов и уведомлений

Оставляя стандартные мелодии вызовов и уведомлений, пользователи теряют важный элемент удобства. Персонализированные рингтоны позволяют сразу понимать, кто звонит, даже не доставая смартфон из кармана или сумки.

Так же полезно настраивать различные звуки для отдельных приложений. Это помогает быстро отличать важные оповещения от второстепенных и меньше отвлекаться на каждый сигнал.

Использование стандартного расположения кнопок в быстрых настройках

Панель быстрых настроек многие оставляют "как есть", хотя ее можно адаптировать под собственные привычки.

Если вынести вперед часто используемые функции — например, заметки, сканер QR-кодов или управление телевизором — доступ к ним станет значительно быстрее. Игнорирование этой настройки заставляет каждый раз тратить лишнее время на поиск нужных кнопок.

Отключена история уведомлений

По умолчанию Android удаляет уведомления после того, как пользователь их смахнул. Если случайно закрыть важное сообщение, вернуть его уже не удастся.

Включение истории уведомлений позволяет просматривать их даже после удаления. Это особенно полезно для мессенджеров вроде Telegram, где иногда нужно перечитать текст, который уже исчез из панели уведомлений.

Игнорирование режимов Split-Screen и PiP

Разделенный экран (Split-Screen) позволяет одновременно пользоваться двумя приложениями — например, писать сообщения и параллельно смотреть календарь или заметки.

Режим "картинка в картинке" дает возможность продолжать просмотр видео или пользование навигацией в Google Maps, одновременно открывая другие приложения. Отказ от этих режимов лишает смартфон одной из самых удобных "фишек" многозадачности.

Избежание меню Developer Options

Меню для разработчиков кажется чем-то сложным и "не для обычных пользователей", поэтому многие его даже не открывают.

На самом деле здесь есть несколько простых настроек, помогающих сделать смартфон ощутимо быстрее. Например, уменьшение продолжительности анимаций ускоряет визуальную реакцию системы, а опция Force Dark Mode позволяет включать темную тему даже в тех приложениях, где ее официально нет.

Большинство этих возможностей Android или спрятаны глубоко в меню, или по умолчанию выключены. Однако достаточно один раз уделить немного времени настройкам, чтобы смартфон стал удобнее, работал быстрее и лучше соответствовал вашим ежедневным сценариям использования.

