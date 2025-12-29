Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Користувачі обрали найкращу оболонку для Android-смартфонів

Користувачі обрали найкращу оболонку для Android-смартфонів

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 10:34
Користувачі назвали найкращі Android-оболонки — результати голосування
Android-смартфон на столі. Фото: Unsplash

Samsung One UI визнали найкращою Android-оболонкою за підсумками користувацького опитування. Вона зібрала 41% голосів і стала беззаперечним лідером, тоді як Pixel UI від Google отримала 20% і посіла друге місце.

Про це пише GSMArena.

Реклама
Читайте також:

Як розподілилися голоси

У голосуванні One UI суттєво випередила конкурентів: на другій позиції опинилася Pixel UI, і це єдиний інший варіант із двозначною часткою підтримки. Далі голоси підняли в рейтингу кастомні прошивки — вони названі третім найкращим варіантом, що здивувало, адже інтерес до таких рішень останніми роками загалом зменшується. Водночас зазначається, що ROM на кшталт LineageOS можуть бути корисними для старіших пристроїв: вони дозволяють запускати новіші версії Android і отримувати важливі оновлення безпеки.

Госование пользователей за лучшую оболочку Android
Голосування користувачів за найкращу оболонку Android. Фото: GSMArena

Окремо також згадується Nothing OS: вона відзначається за мінімалістичний підхід і фірмовий "dot-matrix" дизайн, який надає смартфонам Nothing помітно інший вигляд і сформував власну аудиторію. При цьому майже така сама кількість респондентів заявила, що загалом не надає великого значення оболонці.

ColorOS від Oppo посіла четверту позицію, випередивши Xiaomi HyperOS, Motorola Hello UI, Honor MagicOS та Sony Xperia UI. Найменше голосів у списку, за результатами опитування, отримала оболонка vivo.

Паралельно автори наводять результати іншого тижневого питання: наскільки важлива Android-оболонка під час вибору смартфона. Понад 43% учасників відповіли, що оболонка важлива, але не є вирішальним фактором. Водночас майже 40% мають чітку прихильність до конкретного варіанта і купують лише пристрої з "потрібною" оболонкою — тобто для багатьох це справді важлива частина вибору нового телефону.

Нагадаємо, різке падіння швидкодії Android-смартфона, нав'язлива реклама або поява невідомих застосунків можуть бути ознаками зараження шкідливим ПЗ. У такому разі важливо оперативно перекрити доступ підозрілим програмам до мережі та видалити небезпечний софт.

Також ми писали, що багато власників Android користуються лише базовими можливостями системи й часто оминають корисні функції. Деякі стандартні налаштування не лише стримують потенціал смартфона, а й можуть уповільнювати його роботу та знижувати комфорт у повсякденному використанні.

рейтинг Android смартфон голосування користувачі операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації