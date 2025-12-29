Користувачі назвали найкращі Android-оболонки — результати голосування

Android-смартфон на столі. Фото: Unsplash

Samsung One UI визнали найкращою Android-оболонкою за підсумками користувацького опитування. Вона зібрала 41% голосів і стала беззаперечним лідером, тоді як Pixel UI від Google отримала 20% і посіла друге місце.

Як розподілилися голоси

У голосуванні One UI суттєво випередила конкурентів: на другій позиції опинилася Pixel UI, і це єдиний інший варіант із двозначною часткою підтримки. Далі голоси підняли в рейтингу кастомні прошивки — вони названі третім найкращим варіантом, що здивувало, адже інтерес до таких рішень останніми роками загалом зменшується. Водночас зазначається, що ROM на кшталт LineageOS можуть бути корисними для старіших пристроїв: вони дозволяють запускати новіші версії Android і отримувати важливі оновлення безпеки.

Голосування користувачів за найкращу оболонку Android. Фото: GSMArena

Окремо також згадується Nothing OS: вона відзначається за мінімалістичний підхід і фірмовий "dot-matrix" дизайн, який надає смартфонам Nothing помітно інший вигляд і сформував власну аудиторію. При цьому майже така сама кількість респондентів заявила, що загалом не надає великого значення оболонці.

ColorOS від Oppo посіла четверту позицію, випередивши Xiaomi HyperOS, Motorola Hello UI, Honor MagicOS та Sony Xperia UI. Найменше голосів у списку, за результатами опитування, отримала оболонка vivo.

Паралельно автори наводять результати іншого тижневого питання: наскільки важлива Android-оболонка під час вибору смартфона. Понад 43% учасників відповіли, що оболонка важлива, але не є вирішальним фактором. Водночас майже 40% мають чітку прихильність до конкретного варіанта і купують лише пристрої з "потрібною" оболонкою — тобто для багатьох це справді важлива частина вибору нового телефону.

