Google Chrome разряжает смартфон — как запретить браузеру "съедать" батарею

Быстрая разрядка смартфона часто списывают на TikTok, Reels или YouTube, но иногда виноват и привычный браузер. Google Chrome способен расходовать заряд даже тогда, когда вы им не пользуетесь.

Chrome активно работает в фоне: подключается к интернету, обращается к серверам, отправляет и получает данные — и за день эти мелочи накапливаются. Некоторые пользователи замечали, что браузер может "съедать" до 13% заряда за 24 часа.

Часть такого потребления связана с функциями, которые должны ускорять работу и подсказывать нужное. Если вы хотите остаться на Chrome, но уменьшить его влияние на автономность, можно отключить несколько опций.

Самый простой шаг — запретить фоновые данные для Chrome. На многих смартфонах это делается так: зажмите иконку Chrome — "Информация о приложении" — "Использование данных" — выключите "Фоновые данные" (если переключатель доступен).

Далее стоит пройтись по настройкам самого браузера (меню с тремя точками — "Настройки"). В частности, можно отключить предварительную загрузку страниц: "Конфиденциальность и безопасность" — "Предварительная загрузка страниц" — выбрать "Без предварительной загрузки". Также в разделе "Сервисы Google" можно отключить улучшение поисковых подсказок, которые появляются при вводе запроса в адресной строке.

Если надоели оповещения с сайтов, их можно отключить в "Настройках сайта" — "Оповещения" — полностью или для отдельных страниц. А синхронизацию между устройствами (история, закладки, настройки, cookie) можно ограничить или отключить через пункт с вашей учетной записью в настройках.

Есть и параметры, которые скрываются на домашней странице Google в Chrome. Откройте www.google.com, прокрутите вниз и зайдите в "Настройки": там можно отключить автозапуск видеопревью (полностью или оставить только для Wi-Fi) и убрать блок "Популярные запросы".

Напомним, несмотря на увеличенные аккумуляторы и интеллектуальные алгоритмы энергосбережения, пользователи все еще пытаются "выжать" из смартфона больше автономности. Именно поэтому быстро распространяются мифы о якобы эффективных методах экономии заряда — в частности о постоянном закрытии приложений в меню недавних.

Также мы писали, что батарея смартфона со временем неизбежно теряет свою емкость, что сказывается на продолжительности работы и стабильности системы. Чтобы объективно оценить ее состояние, на Android есть несколько простых способов проверки без обращения в сервис.