Україна
Головний "пожирач" заряду — як Chrome впливає на батарею

Дата публікації: 3 січня 2026 12:32
Google Chrome розряджає смартфон — як заборонити браузеру "з'їдати" батарею
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Швидке розряджання смартфона часто списують на TikTok, Reels чи YouTube, але інколи винен і звичний браузер. Google Chrome здатен витрачати заряд навіть тоді, коли ви ним не користуєтеся.

Про те, як подовжити час автономності, пише SlashGear.

Читайте також:

Які функції потрібно вимкнути, щоб зберегти заряд

Chrome активно працює у фоні: під'єднується до інтернету, звертається до серверів, надсилає й отримує дані — і за день ці дрібниці накопичуються. Деякі користувачі помічали, що браузер може "з'їдати" до 13% заряду за 24 години.

Частина такого споживання пов'язана з функціями, які мають пришвидшувати роботу та підказувати потрібне. Якщо ви хочете залишитися на Chrome, але зменшити його вплив на автономність, можна вимкнути кілька опцій.

Найпростіший крок — заборонити фонові дані для Chrome. На багатьох смартфонах це робиться так: затисніть іконку Chrome — "Інформація про додаток" — "Використання даних" — вимкніть "Фонові дані" (якщо перемикач доступний).

Далі варто пройтися по налаштуваннях самого браузера (меню з трьома крапками — "Налаштування"). Зокрема, можна вимкнути попереднє завантаження сторінок: "Конфіденційність і безпека" — "Попереднє завантаження сторінок" — обрати "Без попереднього завантаження". Також у розділі "Сервіси Google" можна відключити покращення пошукових підказок, які з'являються під час введення запиту в адресному рядку.

Якщо набридли сповіщення з сайтів, їх можна відключити в "Налаштуваннях сайту" — "Сповіщення" — повністю або для окремих сторінок. А синхронізацію між пристроями (історія, закладки, налаштування, cookie) можна обмежити чи вимкнути через пункт із вашим обліковим записом у налаштуваннях.

Є й параметри, що ховаються на домашній сторінці Google у Chrome. Відкрийте www.google.com, прокрутіть униз і зайдіть у "Налаштування": там можна вимкнути автозапуск відеопрев'ю (повністю або залишити лише для Wi-Fi) і прибрати блок "Популярні запити".

Нагадаємо, попри збільшені акумулятори та інтелектуальні алгоритми енергоощадження, користувачі все ще намагаються "вичавити" зі смартфона більше автономності. Саме тому швидко поширюються міфи про нібито ефективні методи економії заряду — зокрема про постійне закриття застосунків у меню нещодавніх.

Також ми писали, що батарея смартфона з часом неминуче втрачає свою місткість, що позначається на тривалості роботи та стабільності системи. Щоб об'єктивно оцінити її стан, на Android є кілька простих способів перевірки без звернення до сервісу.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
