Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 6 налаштувань Android, які краще змінити одразу після купівлі

6 налаштувань Android, які краще змінити одразу після купівлі

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 11:41
Налаштування Android-смартфона після покупки — що потрібно змінити одразу
В руках Android-смартфон. Фото: Unsplash

Новий Android-смартфон часто працює "з коробки" так, як зручно виробнику, а не користувачу — через це з'являються дрібні подразники й зайві обмеження. Кілька стандартних опцій краще змінити одразу, щоб отримати більше контролю, стабільніші сповіщення та охайніший інтерфейс.

Про це пише 24 Канал.

Реклама
Читайте також:

Що варто переглянути в перші хвилини після налаштування

Почати радять з автоматичного керування Wi-Fi. Навіть якщо вимкнути бездротову мережу вручну, система може знову активувати її самостійно — і це не завжди доречно. На смартфонах Google Pixel цю поведінку можна відключити в налаштуваннях мережі через пункт "Налаштування мережі", а на Samsung Galaxy потрібна опція "Інтелектуальний Wi-Fi" у розділі підключень.

Ще один поширений "конфлікт" — адаптивна яскравість. Функція орієнтується на датчик освітлення й автоматично змінює підсвічування дисплея, але інколи робить це невчасно: наприклад, зменшує яскравість одразу після того, як користувач підняв її вручну. Якщо керувати яскравістю самостійно, таких ситуацій стає менше.

Окремо рекомендується зазирнути в режими відображення кольорів. У багатьох смартфонах за замовчуванням активні "Яскравий" або "Адаптивний" режими, через які зображення має надто насичений вигляд. Перемикання на "Природний" режим робить відтінки більш реалістичними — це помітно і на фото, і у відео.

Для тих, кому важлива стабільність роботи програм, варто перевірити адаптивну батарею. Вона подовжує автономність, обмежуючи фонову активність застосунків, але саме це інколи призводить до затримок сповіщень або просідань у швидкодії. Вимкнення функції може допомогти отримувати повідомлення вчасно.

Питання приватності також можна підчистити одразу. Android створює рекламний ідентифікатор для персоналізації оголошень — у налаштуваннях Google його можна видалити та вимкнути персоналізацію. Реклама від цього не зникне повністю, зате зменшиться відстеження дій користувача.

Наостанок — рядок стану з іконками сповіщень. Коли значків стає забагато, верхня панель має захаращений вигляд й відволікає. У параметрах сповіщень можна залишити лише "крапки" або повністю приховати іконки, щоб переглядати повідомлення тільки тоді, коли ви самі відкриваєте шторку.

Нагадаємо, з часом батарея смартфона неминуче втрачає місткість, що відбивається на автономності та стабільності роботи пристрою. Щоб розуміти реальний стан акумулятора, його варто періодично перевіряти — на Android це можна зробити кількома простими способами.

Також ми писали, що оболонку Samsung One UI визнали найкращою серед Android-рішень за результатами користувацького опитування. Вона набрала 41% голосів і впевнено очолила рейтинг, тоді як Pixel UI від Google з 20% підтримки посіла друге місце.

Android смартфон корисні поради функції купівля
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації