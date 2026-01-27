Видео
Видео

Главная Технологии Эксперты назвали самые проблемные Android-смартфоны последних лет

Эксперты назвали самые проблемные Android-смартфоны последних лет

Дата публикации 27 января 2026 11:41
Эти Android-смартфоны чаще всего разочаровывают владельцев — антирейтинг
Смартфон Samsung Galaxy A16 5G. Фото: кадр из видео/YouTube

Долгосрочная надежность смартфона часто становится заметной не в магазине, а уже во время ежедневного пользования. Эксперты составили список Android-моделей, которые чаще других получают низкие оценки за стабильность и долговечность.

Об этом пишет BGR.

Читайте также:

Nokia XR20

Модель позиционируют как защищенный смартфон для сложных условий, однако прочный корпус не решает проблем в повседневной работе.

Смартфон Nokia XR20
Смартфон Nokia XR20. Фото: ek.ua

По оценкам Consumer Reports, устройство заметно медленнее конкурентов — это ощущается при запуске приложений и переключении между задачами. Владельцы также жалуются на программные сбои и нестабильность отдельных функций, в частности биометрии.

Motorola Moto G 5G (2023)

Несмотря на поддержку 5G и современный вид, смартфон оказался слабо приспособленным к активному использованию.

Смартфон Motorola Moto G 5G 2023
Смартфон Motorola Moto G 5G (2023). Фото: ek.ua

Основной причиной называют небольшой объем оперативной памяти — 4 ГБ, из-за чего устройство может тормозить даже в простых сценариях. Отдельно пользователи часто отмечают нестабильную работу мобильной связи и посредственную автономность, что усложняет роль надежного телефона "на каждый день".

OnePlus Nord N200 5G OnePlus Nord N200 5G

Доступная цена и 5G сделали эту модель привлекательной для многих покупателей, но реальный опыт пользования оказался значительно слабее ожиданий.

Смартфон OnePlus Nord N200 5G
Смартфон OnePlus Nord N200 N200 5G. Фото: ek.ua

По данным Consumer Reports, смартфон нередко страдает от лагов и замедлений даже во время простых действий. Интерфейс работает не так плавно, как у других моделей OnePlus, а производительности едва хватает для базовых задач — из-за этого экономия на покупке может обернуться постоянным ощущением медлительности и нестабильности.

Samsung A16 5G

В конце списка — Samsung A16 5G, который, на первый взгляд, выглядит привлекательным вариантом от известного бренда.

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G
Смартфон Samsung Galaxy A16 5G. Фото: ek.ua

В то же время тесты показали более слабые результаты по нескольким важным параметрам: смартфон демонстрирует посредственную автономность, а ограниченные ресурсы "железа" не дают рассчитывать на комфортную работу в более долгой перспективе. В Consumer Reports подчеркнули, что для производителя уровня Samsung такие компромиссы особенно разочаровывают.

Напомним, только что приобретенный Android-смартфон обычно настроен под интересы производителя, а не реальные потребности пользователя. Из-за этого появляются лишние ограничения и мелкие неудобства, поэтому стоит сразу подкорректировать несколько базовых параметров, чтобы получить больше контроля, стабильные оповещения и более чистый интерфейс.

Также мы писали, что со временем батарея смартфона неизбежно теряет емкость, что сказывается на автономности и стабильности работы устройства. Чтобы оценить реальное состояние аккумулятора, на Android есть несколько простых и доступных способов проверки.

рейтинг Android телефоны смартфон покупка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
