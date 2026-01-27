Ці Android-смартфони найчастіше розчаровують власників — антирейтинг

Експерти назвали найпроблемніші Android-смартфони останніх років
Довгострокова надійність смартфона часто стає помітною не в магазині, а вже під час щоденного користування. Експерти склали список Android-моделей, які частіше за інші отримують низькі оцінки за стабільність і довговічність.
Про це пише BGR.
Nokia XR20
Модель позиціюють як захищений смартфон для складних умов, однак міцний корпус не вирішує проблем у повсякденній роботі.
За оцінками Consumer Reports, пристрій помітно повільніший за конкурентів — це відчувається під час запуску застосунків і перемикання між завданнями. Власники також нарікають на програмні збої та нестабільність окремих функцій, зокрема біометрії.
Motorola Moto G 5G (2023)
Попри підтримку 5G і сучасний вигляд, смартфон виявився слабко пристосованим до активного використання.
Основною причиною називають невеликий обсяг оперативної пам'яті — 4 ГБ, через що пристрій може гальмувати навіть у простих сценаріях. Окремо користувачі часто відзначають нестабільну роботу мобільного зв'язку та посередню автономність, що ускладнює роль надійного телефона "на кожен день".
OnePlus Nord N200 5G
Доступна ціна й 5G зробили цю модель привабливою для багатьох покупців, але реальний досвід користування виявився значно слабшим за очікування.
За даними Consumer Reports, смартфон нерідко страждає від лагів і уповільнень навіть під час простих дій. Інтерфейс працює не так плавно, як в інших моделей OnePlus, а продуктивності ледь вистачає для базових завдань — через це економія на покупці може обернутися постійним відчуттям повільності та нестабільності.
Samsung A16 5G
Наприкінці списку — Samsung A16 5G, який, на перший погляд, має вигляд привабливого варіанту від відомого бренду.
Водночас тести показали слабші результати за кількома важливими параметрами: смартфон демонструє посередню автономність, а обмежені ресурси "заліза" не дають розраховувати на комфортну роботу в довшій перспективі. У Consumer Reports підкреслили, що для виробника рівня Samsung такі компроміси особливо розчаровують.
