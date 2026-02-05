Відео
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
Соцмережі

Головна Технології Ці 4 прилади краще завжди вимикати, якщо не користуєтесь

Ці 4 прилади краще завжди вимикати, якщо не користуєтесь

Дата публікації: 5 лютого 2026 16:32
Правило 30 хвилин — які прилади треба вимикати, щоб не платити більше
Розетка із під'єднаним до неї приладом. Фото: Unsplash

Електроенергія дорожчає, а звичка залишати техніку "в режимі очікування" непомітно додає зайві кіловати до рахунків. Є просте правило: якщо прилад не потрібен понад 30 хвилин, його краще вимкнути або від'єднати від розетки.

Про те, що саме варто вимикати, пише Gazeta.ua.

Читайте також:

Зарядні пристрої для гаджетів

Блоки живлення, що залишаються в розетці після зарядки телефону чи навушників, продовжують споживати електроенергію. Якщо зарядка вже завершена — простіше й економніше витягнути адаптер з розетки.

Комп'ютери та периферія

Режим сну або очікування зручний, але він не "нульовий" за споживанням. Якщо не працюєте за ПК довше пів години, доцільно вимкнути не лише комп'ютер, а й монітор, принтер та інші підключені пристрої — так домашній офіс витрачатиме менше енергії.

Водонагрівачі

Бойлери часто входять до числа найбільш енерговитратних приладів у домі. Коли гаряча вода тимчасово не потрібна — перед виходом з дому або на ніч — водонагрівач можна вимикати, щоб зменшити зайві витрати.

Кондиціонери та обігрівачі повітря

Опалення й охолодження швидко "з'їдають" електроенергію, якщо працюють без контролю. Температуру варто підлаштовувати під погоду й уникати різких змін налаштувань: навіть невелике коригування в один бік або інший здатне впливати на споживання.

Нагадаємо, багато людей перед сном залишають електроприлади під'єднаними "про всяк випадок" і згадують про це лише вранці. Фахівці радять зробити від'єднання техніки від мережі звичкою.

Також ми писали, що після тривалого простою генератор найчастіше відмовляється запускатися через проблеми з пальним, свічкою запалювання або акумулятором. Перед першим увімкненням агрегат рекомендують оглянути та запускати без підключеного навантаження.

електроенергія економія відключення світла побутова техніка зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
