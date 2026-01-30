Що потрібно вимикати з розетки на ніч — поради електриків

Розетка із під'єднаними приладами. Фото: Unsplash

Багато хто перед сном залишає техніку підключеною "на всякий випадок" — і забуває про це до ранку. Електрики радять зробити від'єднання від мережі звичкою: це допомагає зменшити зайве споживання електрики та знижує ризики несправностей і пожеж.

Про те, що краще вимикати з розетки перед сном, пише Real Simple.

Електричні обігрівачі

Портативні обігрівачі не підходять для роботи вночі без нагляду. Вони споживають багато електроенергії, можуть перегріватися, перекидатися або нагрівати речі поруч — наприклад, штори, ковдри чи постіль. Якщо в кімнаті прохолодно, безпечніше додати ще одну ковдру.

Смартфони, ноутбуки та планшети

Гаджети варто від'єднувати від мережі одразу після повної зарядки. Навіть коли заряд зупиняється на 100%, пристрій може й далі споживати електроенергію в режимі очікування, що поступово збільшує витрати. Крім того, заряджання всю ніч часто спричиняє зайве нагрівання — це може швидше зношувати акумулятор, кабелі та розетки.

Пристрої з літій-іонними акумуляторами

Особливо обережно слід поводитися з технікою на літій-іонних батареях: електроінструментами, бездротовими пилососами, павербанками, електричними зубними щітками, б'юті-гаджетами. Під час заряджання такі акумулятори здатні перегріватися, а ризик загоряння зростає, якщо батарея вже зношена, кабель пошкоджений або використовується неоригінальний зарядний пристрій. Оптимальний варіант — заряджати вдень і вимикати одразу після зарядки.

Телевізори та ігрові консолі

Навіть у "вимкненому" режимі телевізори, приставки та консолі можуть продовжувати споживати електроенергію. Зручне рішення — під'єднати всю розважальну техніку до подовжувача з кнопкою: тоді ввечері можна одним натисканням повністю знеструмлювати все підключене.

Кухонна техніка

Кавоварки, електрочайники, тостери, мікрохвильові печі — прилади з високим навантаженням, які часто залишають у розетці, бо ними користуються щодня. Водночас зношені контакти або внутрішні несправності можуть спричинити перегрів. Від'єднання на ніч мінімізує цей ризик.

Прилади для укладання волосся

Фени, плойки та інші стайлери після використання довго залишаються гарячими. Якщо такий пристрій випадково залишився підключеним, це створює додаткову небезпеку. Після використання краще дати йому охолонути, вимкнути з розетки й прибрати на місце.

Стара або пошкоджена електроніка

Якщо техніка без причини нагрівається, іскрить, тріщить або має пошкоджений кабель чи штекер, її потрібно негайно від'єднати від мережі. Частина пожеж стається через зношені або несправні прилади, які роками залишаються підключеними. У таких випадках безпечніше знеструмити пристрій і звернутися до фахівця — особливо якщо проблема може бути в розетці.

Нагадаємо, портативна зарядна станція часто сприймається як інвестиція на багато років, однак її реальний ресурс нерідко скорочують не заводські недоліки, а повсякденні дії власника. Перегрів, неправильні підключення та помилки зі зберіганням можуть пришвидшити зношування батареї й призвести до частих аварійних вимкнень.

Також ми писали, що під час відключень електроенергії українці дедалі частіше підраховують, на який час вистачить павербанка, зарядної станції або генератора для найнеобхідніших пристроїв. Найбільше навантаження зазвичай створює ноутбук, тоді як смартфон споживає значно менше енергії.