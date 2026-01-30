Что нужно выключать из розетки на ночь — советы электриков

Розетка с подключенными приборами. Фото: Unsplash

Многие перед сном оставляют технику подключенной "на всякий случай" — и забывают об этом до утра. Электрики советуют сделать отключение от сети привычкой: это помогает уменьшить лишнее потребление электричества и снижает риски неисправностей и пожаров.

О том, что лучше выключать из розетки перед сном, пишет Real Simple.

Электрические обогреватели

Портативные обогреватели не подходят для работы ночью без присмотра. Они потребляют много электроэнергии, могут перегреваться, опрокидываться или нагревать вещи рядом — например, шторы, одеяла или постель. Если в комнате прохладно, безопаснее добавить еще одно одеяло.

Смартфоны, ноутбуки и планшеты

Гаджеты стоит отсоединять от сети сразу после полной зарядки. Даже когда заряд останавливается на 100%, устройство может и дальше потреблять электроэнергию в режиме ожидания, что постепенно увеличивает расходы. Кроме того, зарядка всю ночь часто вызывает излишний нагрев — это может быстрее изнашивать аккумулятор, кабели и розетки.

Устройства с литий-ионными аккумуляторами

Особенно осторожно следует обращаться с техникой на литий-ионных батареях: электроинструментами, беспроводными пылесосами, павербанками, электрическими зубными щетками, бьюти-гаджетами. Во время зарядки такие аккумуляторы способны перегреваться, а риск возгорания возрастает, если батарея уже изношена, кабель поврежден или используется неоригинальное зарядное устройство. Оптимальный вариант — заряжать днем и выключать сразу после зарядки.

Телевизоры и игровые консоли

Даже в "выключенном" режиме телевизоры, приставки и консоли могут продолжать потреблять электроэнергию. Удобное решение — подключить всю развлекательную технику к удлинителю с кнопкой: тогда вечером можно одним нажатием полностью обесточить все подключенное.

Кухонная техника

Кофеварки, электрочайники, тостеры, микроволновые печи — приборы с высокой нагрузкой, которые часто оставляют в розетке, так как ими пользуются ежедневно. При этом изношенные контакты или внутренние неисправности могут вызвать перегрев. Отключение на ночь минимизирует этот риск.

Приборы для укладки волос

Фены, плойки и другие стайлеры после использования долго остаются горячими. Если такое устройство случайно осталось подключенным, это создает дополнительную опасность. После использования лучше дать ему остыть, выключить из розетки и убрать на место.

Старая или поврежденная электроника

Если техника без причины нагревается, искрит, трещит или имеет поврежденный кабель или штекер, ее нужно немедленно отсоединить от сети. Часть пожаров происходит из-за изношенных или неисправных приборов, которые годами остаются подключенными. В таких случаях безопаснее обесточить устройство и обратиться к специалисту — особенно если проблема может быть в розетке.

