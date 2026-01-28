Оставили зарядку в розетке — растет ли счет за свет

Отключение прибора от удлинителя. Фото: Freepik

В ежедневном быту легко не заметить мелочей, которые постепенно увеличивают потребление электроэнергии. Одна из самых распространенных привычек — оставлять зарядные устройства подключенными к розетке дольше, чем это действительно нужно.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Читайте также:

Как зарядки "про запас" незаметно расходуют энергию

У многих дома или на работе постоянно заряжается что-то из техники — смартфон, планшет или ноутбук. Часто устройство ставят на зарядку перед сном или перед выходом, чтобы оно было готово утром или по возвращении. Но когда аккумулятор уже набрал 100%, длительное подключение может быть не самым рациональным решением.

Длинная зарядка смартфона, например на ночь, способна вызвать излишний износ батареи. Во время процесса выделяется тепло, а это, кроме влияния на ресурс аккумулятора, еще и потенциально повышает риски возгорания. Именно поэтому зарядное устройство следует отсоединять от сети, когда им не пользуются.

После достижения полного заряда во многих случаях происходит так называемая "подпитка" — небольшая подзарядка короткими импульсами, чтобы удерживать батарею на максимальном уровне. В масштабе одного гаджета затраты могут казаться мизерными, особенно на фоне энергоемкой техники.

В то же время современные гаджеты имеют защиту, которая не дает "перезаряжать" батарею бесконтрольно: современные устройства корректно завершают зарядку на нужном напряжении.

Отдельная тема — потребление электричества "в тени", когда зарядное устройство просто остается в розетке. Даже без активной зарядки часть энергии может расходоваться в режиме ожидания. То же самое касается и смартфона: даже с полной батареей он может продолжать брать небольшое количество энергии, если подключен.

Так называемое "фантомное" потребление способно формировать до 10% счета домохозяйства за электроэнергию. Это легко накапливается, если привычка оставлять зарядки подключенными стала постоянной, а дома много гаджетов.

Есть и практический аспект безопасности: когда в удлинителе или сетевом фильтре одновременно подключено много зарядных устройств и техники, возрастает риск перегрузки. Внимательность к таким мелочам может уменьшить нагрузку на розетку и снизить нежелательные риски.

Напомним, портативная зарядная станция часто воспринимается как инвестиция на многие годы, но на ее долговечность гораздо больше влияют ежедневные привычки владельца, чем заводские характеристики. Перегрев, ошибки при подключении и неправильное хранение могут быстро изнашивать батарею и приводить к сбоям в работе.

Также мы писали, что зарядные адаптеры для смартфонов, планшетов и ноутбуков нередко оставляют в розетке постоянно — из соображений удобства. Впрочем, такая практика ведет к излишнему потреблению электроэнергии, ускоряет износ аксессуаров и повышает риски для безопасности дома.