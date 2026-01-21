Зарядное устройство для смартфона постоянно в розетке — какие риски такой привычки

Зарядное устройство для смартфона в удлинителе. Фото: Pexels

Зарядные блоки для смартфонов, планшетов и ноутбуков часто оставляют в розетке "на всякий случай", потому что так удобнее. Но привычка держать их под напряжением постоянно может обернуться лишними затратами, быстрым износом аксессуара и повышенными рисками для дома.

Чем опасно зарядное устройство, оставленное в розетке

Электрики советуют отсоединять зарядное устройство, когда им не пользуются, прежде всего из-за вопроса безопасности. Длительное пребывание под напряжением увеличивает вероятность перегрева, короткого замыкания и других неприятных сценариев, особенно если зарядный блок имеет некачественные компоненты или его кабель/внутренняя проводка со временем повредились. Даже дорогие аксессуары не застрахованы от перегрева при определенных условиях, поэтому отключение от сети остается простым и понятным правилом.

Постоянное воздействие электричества может постепенно изнашивать внутренние элементы зарядного устройства, а в домах с перепадами напряжения этот процесс идет быстрее. В итоге аксессуар стареет раньше, может хуже работать и создавать дополнительные риски.

Отдельный нюанс — "пассивное" потребление. Даже если к зарядке ничего не подключено, она берет небольшое количество электроэнергии только потому, что вставлена в розетку. Одно зарядное устройство может потреблять примерно 0,1-0,5 Вт, и на дистанции года это превращается в ощутимые потери в доме, где гаджетов много.

Единственный реальный плюс оставленной в розетке зарядки — ее не нужно подключать снова, когда возникнет необходимость. В то же время выключение помогает и сэкономить, и снизить вероятность перегрева или возгорания, и продлить срок службы самого аксессуара.

Чтобы сделать эту привычку проще, стоит организовать одно постоянное место для зарядки — так легче контролировать, что именно остается в сети. Также помогает переход на энергоэффективные зарядные устройства, а еще — использование удлинителя или сетевого фильтра с выключателем: несколько зарядок можно подключить вместе и одним движением обесточивать все после зарядки или перед выходом из комнаты.

