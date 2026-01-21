Відео
Чи потрібно завжди виймати зарядний пристрій із розетки

Дата публікації: 21 січня 2026 16:32
Зарядний пристрій для смартфона постійно у розетці — які ризики такої звички
Зарядний пристрій для смартфона у подовжувачі. Фото: Pexels

Зарядні блоки для смартфонів, планшетів і ноутбуків часто лишають у розетці "на всяк випадок", бо так зручніше. Та звичка тримати їх під напругою постійно може обернутися зайвими витратами, швидшим зношуванням аксесуара й підвищеними ризиками для дому.

Про це пише УНІАН.

Читайте також:

Чим небезпечний зарядний пристрій, залишений у розетці

Електрики радять від'єднувати зарядний пристрій, коли ним не користуються, насамперед через питання безпеки. Тривале перебування під напругою збільшує ймовірність перегріву, короткого замикання та інших неприємних сценаріїв, особливо якщо зарядний блок має неякісні компоненти або його кабель/внутрішня проводка з часом пошкодилися. Навіть дорогі аксесуари не застраховані від перегріву за певних умов, тому відключення від мережі лишається простим і зрозумілим правилом.

Постійний вплив електрики може поступово зношувати внутрішні елементи зарядного пристрою, а в оселях із перепадами напруги цей процес іде швидше. У підсумку аксесуар старіє раніше, може гірше працювати й створювати додаткові ризики.

Окремий нюанс — "пасивне" споживання. Навіть якщо до зарядки нічого не під'єднано, вона бере невелику кількість електроенергії лише тому, що вставлена в розетку. Один зарядний пристрій може споживати приблизно 0,1-0,5 Вт, і на дистанції року це перетворюється на відчутні втрати в домі, де гаджетів багато.

Єдиний реальний плюс залишеної в розетці зарядки — її не потрібно підключати знову, коли виникне потреба. Водночас вимикання допомагає і зекономити, і знизити ймовірність перегріву чи загоряння, і продовжити строк служби самого аксесуара.

Щоб зробити цю звичку простішою, варто організувати одне постійне місце для заряджання — так легше контролювати, що саме лишається в мережі. Також допомагає перехід на енергоефективні зарядні пристрої, а ще — використання подовжувача або мережевого фільтра з вимикачем: кілька зарядок можна під'єднати разом і одним рухом знеструмлювати все після заряджання або перед виходом з кімнати.

Нагадаємо, у 2026 році USB-C остаточно став стандартом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, однак сам роз'єм ще не означає швидке заряджання. Різниця між кабелями може бути суттєвою: один без проблем передає 60-100 Вт, тоді як інший обмежується мінімальним живленням і помітно сповільнює заряд батареї.

Також ми писали, що нічне заряджання iPhone стало звичною практикою для багатьох користувачів, адже приємно прокидатися зі 100% заряду. Водночас Apple звертає увагу на важливі нюанси безпеки, які варто враховувати, коли смартфон під'єднаний до живлення під час сну.

електроенергія смартфон безпека корисні поради заряджання зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
