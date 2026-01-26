Видео
Україна
Главная Технологии Что больше всего нагружает зарядную станцию во время отключений

Что больше всего нагружает зарядную станцию во время отключений

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 16:32
Смартфон, роутер и ноутбук — сколько электроэнергии потребляют устройства
Сетевой удлинитель с подключенными устройствами. Фото: Freepik

Во время отключений света украинцы все чаще считают, на сколько хватит повербанка, зарядной станции или генератора для базовых гаджетов. Самая заметная нагрузка обычно дает ноутбук, тогда как смартфон потребляет минимум.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Кто потребляет больше всего, а кто почти незаметен

Меньше всего электроэнергии среди трех устройств обычно берет смартфон. Во время зарядки он в среднем использует 2-6 Вт — в зависимости от модели и зарядного адаптера. Даже если подпитывать телефон ежедневно по несколько часов, его суточное потребление редко выходит за пределы 0,01-0,02 кВт-ч, поэтому на общих расходах это почти не отражается.

Более заметным потребителем становится Wi-Fi роутер, ведь дома он часто работает без перерывов. Для типичных моделей средние показатели — 5-20 Вт. Если не выключать устройство круглосуточно, за день оно может потратить около 0,2-0,3 кВт-ч, а за месяц — более 7 кВт-ч. Поэтому во время блэкаутов советуют включать роутер только тогда, когда интернет действительно нужен.

Больше всего электроэнергии среди этой тройки обычно потребляет ноутбук. В зависимости от модели и нагрузки он берет примерно 30-90 Вт, а иногда и больше. При активной работе 6-8 часов в сутки расходы могут составлять 0,3-0,7 кВт-ч — и это уже ощутимо, когда техника питается от резервного источника.

Напомним, зарядные адаптеры для смартфонов, планшетов и ноутбуков часто оставляют в розетке "на всякий случай". Однако постоянное напряжение может приводить к излишнему потреблению электроэнергии, быстрому износу блока и дополнительным рискам для дома.

Также мы писали, что во время длительных блэкаутов генераторы становятся основным источником питания для бизнеса и жилых домов. Зимой их надежность волнуются проверять особенно, хотя сам холод обычно не является критическим фактором для современных моделей.

электроэнергия смартфон отключения света ноутбук роутер зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
