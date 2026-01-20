Отключение света — как защитить технику от скачков напряжения во время блэкаутов

Видео
Как защитить бытовую технику от скачков напряжения

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 16:32
Горящий сетевой удлинитель. Фото: кадр из видео/YouTube

Блэкауты стали для украинцев обыденностью, но именно во время отключений и в моменты возвращения электричества техника больше всего рискует пострадать. Энергетики напоминают о нескольких простых действиях, которые уменьшают шанс поломок и помогают избежать опасных ситуаций в доме.

Об этом пишет Харьковоблэнерго.

Читайте также:

Что стоит сделать во время отключений, чтобы уберечь технику

Прежде всего стоит регулярно проверять исправность автоматических выключателей, предохранителей и других элементов электрозащиты. Именно они реагируют на перегрузку или короткое замыкание и отсекают питание, снижая риск возгорания и защищая технику от выхода из строя. Если защита работает некорректно, даже короткий скачок напряжения может закончиться дорогостоящим ремонтом.

Отдельное внимание энергетики советуют уделять подключению резервных источников питания — генераторов, инверторов и аккумуляторных систем. Такое оборудование должен устанавливать и подключать квалифицированный специалист, ведь самостоятельные вмешательства в электросеть могут быть опасными для людей, повредить проводку и создать проблемы не только в доме, но и в общей сети.

На время обесточивания рекомендуют полностью выключать электроприборы из розеток. Это простой способ уменьшить риски, когда электроснабжение восстановится и в сети возможны перепады напряжения.

Когда свет появляется снова, нагрузки лучше возвращать постепенно, а не запускать все одновременно. Резкое включение всей техники может перегрузить домашнюю сеть и повлиять на стабильность электроснабжения в целом.

Напомним, из-за постоянных обстрелов все больше украинцев стремятся уменьшить зависимость от централизованной электросети. Генератор способен решить проблему блэкаутов, но его выбор требует учета мощности, типа фаз, топлива, уровня шума и требований безопасности.

Также мы писали, что зарядные станции вроде EcoFlow стали для многих привычным резервным источником питания во время отключений. При этом ошибки в подключении и пренебрежение правилами эксплуатации могут вызывать неисправности и аварийные ситуации.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
