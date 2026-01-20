Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как правильно выбрать генератор для дома во время отключений

Как правильно выбрать генератор для дома во время отключений

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 10:34
Как выбрать генератор для дома и квартиры — советы эксперта
Генератор. Фото: кадр из видео/YouTube

Из-за постоянных обстрелов все больше украинцев ищут способ частично или полностью стать автономными от электросети. Генератор может закрыть проблему отключений, но подбор зависит от мощности, типа фаз, топлива, уровня шума и безопасности.

О том, как правильно выбрать генератор, пишут Факты ICTV.

Реклама
Читайте также:

Как правильно выбрать генератор для дома

Для квартиры чаще всего хватает генератора на 3-8 кВт, но важно не путать номинальную и максимальную мощность. Номинальная — это работа после стабилизации, когда узлы уже разогреты, тогда как максимальная учитывает пусковой режим. Именно при запуске техники потребление кратковременно возрастает: холодильнику, стиральной машине и другим приборам с двигателями нужен дополнительный "рывок" энергии, чтобы преодолеть инерцию.

Если генератор имеет 3 кВт, а суммарная номинальная мощность приборов также около 3 кВт, запустить технику может не получиться — из-за пусковых нагрузок. Чтобы посчитать потребность, нужно выписать номинальную мощность с шильдиков на приборах или из инструкций, сложить значение для техники, которую планируете включать одновременно, и умножить результат на два.

Еще один базовый момент — количество фаз. Для бытовых приборов, которые работают от 230 В, подходит однофазный генератор (фаза и нейтраль). Трехфазные модели обычно берут для высшего напряжения — 380 или 415 В — когда нужно запитать большие объекты, а не типовую квартиру с техникой на 230 В.

Отдельно стоит обратить внимание на чувствительную электронику — газовые котлы с платами управления, компьютеры, телевизоры, циркуляционные помпы и прочее оборудование, которому нужен ток с "чистой синусоидой". Обычный бензиновый или дизельный генератор может давать сигнал, который для такой техники будет проблемным, поэтому иногда нужен инвертор, выравнивающий напряжение. Для обогревателей, ламп накаливания и электроинструментов это обычно не критично, а вот для чувствительной электроники — принципиально.

Важно запомнить, что бензиновый генератор должен работать только снаружи из-за шума и выхлопных газов. Размещение в квартире или на балконе категорически опасны — из-за риска отравления угарным и углекислым газом. Для квартир в многоэтажках советуют отдавать предпочтение зарядным электростанциям. И еще одно условие — сертификация: самодельные решения на базе инверторов и автомобильных аккумуляторов могут закончиться взрывом или поломкой техники.

Что касается типа топлива, бензиновые генераторы часто выбирают из-за более низкой цены, относительно меньшего шума и более простого запуска в мороз. В то же время они обычно хуже подходят для длительной работы без пауз и имеют более дорогую "цену киловатта" из-за стоимости бензина. Дизельные варианты лучше выдерживают большие нагрузки и способны работать дольше, но чаще более шумные, массивные и дорогие.

Напомним, генератор действительно выручает во время отключений электроэнергии, но непрерывная работа без перерывов может привести к перегреву и серьезным неисправностям. Сколько он способен работать подряд, зависит от типа двигателя, уровня нагрузки и условий использования.

Также мы писали, что во время длительных блэкаутов генератор часто становится основным источником питания для дома. При этом ошибки с подключением бытовой техники могут закончиться повреждением приборов или создать реальную пожарную опасность.

электроэнергия генераторы безопасность отключения света свет полезные советы
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации