Как выбрать генератор для дома и квартиры — советы эксперта

Из-за постоянных обстрелов все больше украинцев ищут способ частично или полностью стать автономными от электросети. Генератор может закрыть проблему отключений, но подбор зависит от мощности, типа фаз, топлива, уровня шума и безопасности.

Как правильно выбрать генератор для дома

Для квартиры чаще всего хватает генератора на 3-8 кВт, но важно не путать номинальную и максимальную мощность. Номинальная — это работа после стабилизации, когда узлы уже разогреты, тогда как максимальная учитывает пусковой режим. Именно при запуске техники потребление кратковременно возрастает: холодильнику, стиральной машине и другим приборам с двигателями нужен дополнительный "рывок" энергии, чтобы преодолеть инерцию.

Если генератор имеет 3 кВт, а суммарная номинальная мощность приборов также около 3 кВт, запустить технику может не получиться — из-за пусковых нагрузок. Чтобы посчитать потребность, нужно выписать номинальную мощность с шильдиков на приборах или из инструкций, сложить значение для техники, которую планируете включать одновременно, и умножить результат на два.

Еще один базовый момент — количество фаз. Для бытовых приборов, которые работают от 230 В, подходит однофазный генератор (фаза и нейтраль). Трехфазные модели обычно берут для высшего напряжения — 380 или 415 В — когда нужно запитать большие объекты, а не типовую квартиру с техникой на 230 В.

Отдельно стоит обратить внимание на чувствительную электронику — газовые котлы с платами управления, компьютеры, телевизоры, циркуляционные помпы и прочее оборудование, которому нужен ток с "чистой синусоидой". Обычный бензиновый или дизельный генератор может давать сигнал, который для такой техники будет проблемным, поэтому иногда нужен инвертор, выравнивающий напряжение. Для обогревателей, ламп накаливания и электроинструментов это обычно не критично, а вот для чувствительной электроники — принципиально.

Важно запомнить, что бензиновый генератор должен работать только снаружи из-за шума и выхлопных газов. Размещение в квартире или на балконе категорически опасны — из-за риска отравления угарным и углекислым газом. Для квартир в многоэтажках советуют отдавать предпочтение зарядным электростанциям. И еще одно условие — сертификация: самодельные решения на базе инверторов и автомобильных аккумуляторов могут закончиться взрывом или поломкой техники.

Что касается типа топлива, бензиновые генераторы часто выбирают из-за более низкой цены, относительно меньшего шума и более простого запуска в мороз. В то же время они обычно хуже подходят для длительной работы без пауз и имеют более дорогую "цену киловатта" из-за стоимости бензина. Дизельные варианты лучше выдерживают большие нагрузки и способны работать дольше, но чаще более шумные, массивные и дорогие.

Напомним, генератор действительно выручает во время отключений электроэнергии, но непрерывная работа без перерывов может привести к перегреву и серьезным неисправностям. Сколько он способен работать подряд, зависит от типа двигателя, уровня нагрузки и условий использования.

Также мы писали, что во время длительных блэкаутов генератор часто становится основным источником питания для дома. При этом ошибки с подключением бытовой техники могут закончиться повреждением приборов или создать реальную пожарную опасность.