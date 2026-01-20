Як обрати генератор для дому та квартири — поради експерта

Генератор. Фото: кадр з відео/YouTube

Через постійні обстріли дедалі більше українців шукають спосіб частково або повністю стати автономними від електромережі. Генератор може закрити проблему вимкнень, але підбір залежить від потужності, типу фаз, пального, рівня шуму та безпеки.

Про те, як правильно обрати генератор, пишуть Факти ICTV.

Як правильно обрати генератор для будинку

Для квартири найчастіше вистачає генератора на 3-8 кВт, але важливо не плутати номінальну та максимальну потужність. Номінальна — це робота після стабілізації, коли вузли вже розігріті, тоді як максимальна враховує пусковий режим. Саме під час запуску техніки споживання короткочасно зростає: холодильнику, пральній машині та іншим приладам із двигунами потрібен додатковий "ривок" енергії, щоб подолати інерцію.

Якщо генератор має 3 кВт, а сумарна номінальна потужність приладів також близько 3 кВт, запустити техніку може не вийти — через пускові навантаження. Щоб порахувати потребу, потрібно виписати номінальну потужність із шильдиків на приладах або з інструкцій, скласти значення для техніки, яку плануєте вмикати одночасно, і помножити результат на два.

Ще один базовий момент — кількість фаз. Для побутових приладів, які працюють від 230 В, підходить однофазний генератор (фаза та нейтраль). Трифазні моделі зазвичай беруть для вищої напруги — 380 або 415 В — коли потрібно заживити великі об'єкти, а не типову квартиру з технікою на 230 В.

Окремо варто звернути увагу на чутливу електроніку — газові котли з платами керування, комп'ютери, телевізори, циркуляційні помпи та інше обладнання, якому потрібен струм із "чистою синусоїдою". Звичайний бензиновий або дизельний генератор може давати сигнал, який для такої техніки буде проблемним, тому інколи потрібен інвертор, що вирівнює напругу. Для обігрівачів, ламп розжарювання та електроінструментів це зазвичай не критично, а от для чутливої електроніки — принципово.

Важливо запам'ятати, що бензиновий генератор має працювати лише зовні через шум і вихлопні гази. Розміщення у квартирі чи на балконі категорично небезпечні — через ризик отруєння чадним і вуглекислим газом. Для квартир у багатоповерхівках радять віддавати перевагу зарядним електростанціям. І ще одна умова — сертифікація: саморобні рішення на базі інверторів та автомобільних акумуляторів можуть закінчитися вибухом або поломкою техніки.

Щодо типу пального, бензинові генератори часто обирають через нижчу ціну, відносно менший шум і простіший запуск у мороз. Водночас вони зазвичай гірше підходять для тривалої роботи без пауз і мають дорожчу "ціну кіловата" через вартість бензину. Дизельні варіанти краще витримують великі навантаження і здатні працювати довше, але частіше гучніші, масивніші й дорожчі.

Нагадаємо, генератор справді виручає під час відключень електроенергії, але безперервна робота без перерв може призвести до перегріву й серйозних несправностей. Скільки він здатен працювати поспіль, залежить від типу двигуна, рівня навантаження та умов використання.

Також ми писали, що під час тривалих блекаутів генератор часто стає основним джерелом живлення для дому. Водночас помилки з підключенням побутової техніки можуть закінчитися пошкодженням приладів або створити реальну пожежну небезпеку.