Які прилади не можна підключати до генератора — головні ризики та поради

Генератор енергії. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час тривалих відключень світла генератор здається ідеальним рятівником: у домі з'являється освітлення, працює холодильник, заряджається телефон. Але неправильне підключення техніки до портативного генератора може закінчитися згорілими приладами або навіть пожежею.

Про те, які прилади не варто підключати до звичайного генератора, пише OBOZ.ua.

Реклама

Читайте також:

Електроніка з чутливими платами та мікросхемами

Смартфони, ноутбуки, телевізори, ігрові приставки, "розумні" колонки та інші гаджети зі складною електронікою дуже погано переносять перепади напруги. Звичайний генератор не забезпечує рівну синусоїду, якої потребують такі пристрої. Навіть короткий стрибок може пошкодити плату або значно скоротити термін служби техніки.

Щоб безпечно зарядити телефон чи ноутбук, варто використовувати інверторний генератор із "чистою" синусоїдою, підключати гаджети через якісний UPS (джерело безперебійного живлення) та мережевий фільтр із захистом від стрибків напруги.

Великі побутові прилади з високою пусковою потужністю

Холодильники, пральні й посудомийні машини, електроплити, кондиціонери під час запуску споживають у кілька разів більше потужності, ніж у звичайному режимі роботи. Такий різкий стартовий струм може перевантажити генератор: він "захлинається" і вимикається, або напруга настільки просідає, що страждає і сам агрегат, і підключена техніка.

Перед тим як запускати холодильник чи пральну машину від генератора, потрібно уважно подивитися в паспорт пристрою і порівняти його споживання з номінальною та максимальною потужністю генератора. Якщо прилад потребує більше, ніж той здатен видати, ризикувати не варто.

Обігрівачі та потужні нагрівальні прилади

Електричні обігрівачі, теплові гармати, електрочайники, бойлери, теплові завіси — усе це обладнання миттєво забирає велику потужність і працює на високих температурах. На нестабільній напрузі спіралі можуть перегріватися сильніше, ніж під час роботи від стаціонарної мережі, що суттєво підвищує ризик займання. До того ж різкий пусковий струм нерідко "вбиває" сам генератор.

Помпи, особливо свердловинні

Помпи для свердловин створюють один із найвищих пускових струмів серед побутових приладів — він може перевищувати номінальний у 5-7 разів. Генератор на 3-5 кВт часто просто "сідає" і вимикається. Якщо ж помпа усе-таки запускається, будь-які подальші коливання напруги здатні його спалити.

Дешеві подовжувачі, "трійники" та розетки сумнівної якості

Тонкий дріт, слабка ізоляція, неякісні контакти — усе це не розраховане на навантаження та перепади, які дає генератор. Під великим струмом дешевий подовжувач нагрівається, плавиться і може спалахнути. Пожежі через неякісні подовжувачі під час роботи генераторів — одна з найчастіших причин виклику рятувальників у період масових блекаутів.

Фахівці радять використовувати подовжувачі з товстим мідним дротом перерізом не менше 2,5 мм² для навантаження до 3,5 кВт і за можливості обирати моделі з позначкою "для генераторів" або "для вулиці".

Нагадаємо, зарядні станції стали для багатьох українців необхідною технікою на тлі частих перебоїв зі світлом у 2025 році. Вони справді виручають під час блекаутів, однак неправильне їх розміщення може швидко вивести пристрій з ладу та становити небезпеку для дому.

Також ми писали, що обмеження споживання електроенергії можуть тривати весь холодний сезон. Через це мешканці багатоквартирних будинків, які не мають можливості встановити бензиновий чи дизельний генератор, усе частіше розглядають купівлю портативної зарядної станції — так званого "екофлоу".