Скільки може працювати генератор без перерви — реальні межі

Скільки годин генератор може працювати без зупинки
Генератор рятує, коли немає світла, але тривала робота без пауз може закінчитися перегрівом і поломкою. Точний час безперервної роботи залежить від типу агрегата, навантаження та умов експлуатації.
Від чого залежить час безперервної роботи генератора
Найдовше без зупинки здатні працювати стаціонарні генератори: вони розраховані на тривалі цикли, мають системи охолодження та датчики, які контролюють роботу й знижують ризик перегріву. У таких моделей межі безперервної роботи значно вищі, тож у багатьох випадках вони можуть працювати майже постійно.
З портативними генераторами, які найчастіше використовують під час відключень, ситуація інша. Кілька годин безперервної роботи — і двигун починає нагріватися; якщо не робити паузи, зростає ризик виходу з ладу. Щоб пристрій працював довше, важливо не перевантажувати його та регулярно проводити техобслуговування.
Для бензинових генераторів за повного навантаження типовий максимум безперервної роботи — близько 7-8 годин, після чого агрегату потрібна зупинка на охолодження. Якщо навантаження знизити приблизно до 50%, час роботи може зрости орієнтовно до 12-14 годин.
Дизельні генератори зазвичай витриваліші. Навіть прості моделі часто здатні працювати понад 10 годин без зупинки, а потужні і якісні дизельні установки можуть протриматися понад добу. Водночас це радше граничні значення — на практиці краще періодично вимикати агрегат, щоб не доводити його до перегріву.
Окремо на тривалість роботи впливає все, що "висить" на генераторі. Чим більше під'єднаних приладів, тим швидше витрачається паливо і тим сильніше гріється двигун. Інверторні моделі можуть працювати довше завдяки точнішому контролю навантаження. Також генератор швидше "втомлюється" за високої температури повітря та низької вологості.
Найбезпечніший підхід — працювати циклами. Практичний режим має такий вигляд: генератор запускають на 2-4 години, потім роблять паузу, щоб двигун повністю охолов. Під час перерви варто перевірити рівень мастила й палива та оглянути корпус на протікання. Заправляти генератор під час роботи не можна — нагрітий корпус підвищує ризик займання пального.
