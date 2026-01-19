Что можно подключать к EcoFlow и почему станции иногда взрываются

Зарядные станции в магазине. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядные станции вроде EcoFlow для многих украинцев стали привычным резервным источником питания во время отключений электроэнергии. В то же время неправильное подключение техники и нарушение условий эксплуатации могут приводить к аварийным ситуациям и повреждению устройства.

Об этом пишет УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Какие приборы можно подключать к зарядной станции

В Украине слово "экофлоу" часто используют как общее название для зарядных станций, а не только для продукции одноименного бренда. Компания EcoFlow удачно зашла на украинский рынок в 2023 году, и сейчас ее линейка охватывает как компактные станции, так и масштабные решения для энергообеспечения домов.

Какие именно устройства можно подключать, зависит от характеристик конкретной модели. Важно учитывать два параметра: выходную мощность станции и емкость встроенного аккумулятора — от этого зависит, что она сможет "потянуть" и как долго.

Самая маленькая модель River подходит для базовых нужд: к ней можно подключать ноутбук, телевизор, роутер, зарядные устройства для телефона, а также обеспечить минимальное освещение, например LED-лентами.

Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 Pro. Фото: ek.ua

В то же время модели линейки Delta дают больше возможностей: к ним уже реально подключить холодильник, газовый котел или кофемашину. В экосистеме есть и другие варианты под разные сценарии, и выбор во многом зависит от бюджета человека и уровня желаемой энергетической автономности.

Зарядная станция EcoFlow DELTA 3. Фото: ek.ua

Из-за чего станции могут взрываться и какие подключения опасны

Причиной взрыва зарядной станции может быть конструктивное несовершенство, в частности неудачный тип аккумуляторов. Производители сейчас преимущественно переходят на литий-железо-фосфатные батареи, которые считаются безопаснее литий-полимерных и литий-кобальт-оксидных.

Отдельно стоит помнить о правилах безопасности при использовании. Прежде всего не стоит подключать к станции то, что не предусмотрено производителем, поэтому перед запуском важно прочитать инструкцию. Среди категорических запретов — использование так называемой "вилки-убийцы" (кабеля "вилка-вилка").

Также нежелательно долго нагружать станцию на 100%. Это может вызвать перегрев, и тогда сработает защита. В качестве примера можно взять ситуацию с чайником: если подключить чайник на 2,5 кВт к River с выходной мощностью 600 Вт, станция перейдет в защитный режим.

Еще один риск — эксплуатация при низких температурах. Не стоит выносить станцию на мороз вместе с солнечной панелью, чтобы зарядить ее от солнца: чем холоднее, тем медленнее будет идти заряд. Кроме того, если вынести устройство на улицу, охладить, а затем занести в тепло, внутри может образоваться конденсат, способный повредить компоненты.

Рекомендуется держать станцию в помещении при температуре не менее +5 °C. Солнечные панели можно подключать через специальный плоский кабель — его прокладывают между рамой и створкой окна и прижимают уплотнителем, без сверления отверстий.

Можно ли использовать EcoFlow в качестве источника непрерывного питания

Почти все современные станции EcoFlow имеют режим бесперебойного питания. Схема работы проста: станцию подключают к розетке, а нужные устройства — к самой станции. В случае исчезновения электроснабжения она почти "бесшовно" переключает питание с сети на резерв.

Заряжать станцию можно тремя способами: от сети, от солнечных батарей или от автомобильного прикуривателя. Чаще всего пользователи выбирают зарядку от сети, но во время атак и повреждений энергосистемы возможны просадки и скачки напряжения, способные негативно влиять на работу устройства. Поэтому не лишним будет заряжать станцию через стабилизатор напряжения.

Напомним, портативные зарядные станции и домашние аккумуляторные системы стали повседневным решением для миллионов украинцев после ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время растет количество пожаров, связанных с таким оборудованием, и за громкими заявлениями о "полной безопасности" нередко скрываются вполне реальные риски.

Также мы писали, что во время отключений света зарядные станции EcoFlow используют не только для подзарядки гаджетов, но и для питания критически важной техники в доме. В частности, они способны поддерживать работу газового котла — при условии правильного выбора модели и строгого соблюдения правил безопасности.