Що можна і не можна підключати до зарядних станцій EcoFlow

Дата публікації: 19 січня 2026 10:34
Що можна підключати до EcoFlow і чому станції іноді вибухають
Зарядні станції у магазині. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядні станції на кшталт EcoFlow для багатьох українців стали звичним резервним джерелом живлення під час відключень електроенергії. Водночас неправильне підключення техніки та порушення умов експлуатації можуть призводити до аварійних ситуацій і пошкодження пристрою.

Про це пише УНІАН.

Які прилади можна підключати до зарядної станції

В Україні слово "екофлоу" часто використовують як загальну назву для зарядних станцій, а не лише для продукції однойменного бренду. Компанія EcoFlow вдало зайшла на український ринок у 2023 році, і нині її лінійка охоплює як компактні станції, так і масштабні рішення для енергозабезпечення будинків.

Які саме пристрої можна під'єднувати, залежить від характеристик конкретної моделі. Важливо враховувати два параметри: вихідну потужність станції та місткість вбудованого акумулятора — від цього залежить, що вона зможе "потягнути" і як довго.

Найменша модель River підходить для базових потреб: до неї можна підключати ноутбук, телевізор, роутер, зарядні пристрої для телефона, а також забезпечити мінімальне освітлення, наприклад LED-стрічками.

Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 Pro
Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro. Фото: ek.ua

Водночас моделі лінійки Delta дають більше можливостей: до них вже реально під'єднати холодильник, газовий котел або кавомашину. В екосистемі є й інші варіанти під різні сценарії, і вибір багато в чому залежить від бюджету людини та рівня бажаної енергетичної автономності.

Зарядная станция EcoFlow DELTA 3
Зарядна станція EcoFlow DELTA 3. Фото: ek.ua

Через що станції можуть вибухати і які підключення небезпечні

Причиною вибуху зарядної станції може бути конструктивна недосконалість, зокрема невдалий тип акумуляторів. Виробники зараз переважно переходять на літій-залізо-фосфатні батареї, які вважаються безпечнішими за літій-полімерні та літій-кобальт-оксидні.

Окремо варто пам'ятати про правила безпеки під час використання. Насамперед не варто підключати до станції те, що не передбачено виробником, тому перед запуском важливо прочитати інструкцію. Серед категоричних заборон — використання так званої "вилки-вбивці" (кабелю "вилка-вилка").

Також небажано довго навантажувати станцію на 100%. Це може спричиняти перегрів, і тоді спрацює захист. Як приклад можна взяти ситуацію з чайником: якщо під'єднати чайник на 2,5 кВт до River із вихідною потужністю 600 Вт, станція перейде в захисний режим.

Ще один ризик — експлуатація за низьких температур. Не варто виносити станцію на мороз разом із сонячною панеллю, щоб зарядити її від сонця: чим холодніше, тим повільніше йтиме заряд. Крім того, якщо винести пристрій надвір, охолодити, а потім занести в тепло, всередині може утворитися конденсат, що здатен пошкодити компоненти.

Рекомендується тримати станцію в приміщенні за температури щонайменше +5 °C. Сонячні панелі можна під'єднувати через спеціальний плоский кабель — його прокладають між рамою та стулкою вікна і притискають ущільнювачем, без свердління отворів.

Чи можна використовувати EcoFlow як джерело безперервного живлення

Майже всі сучасні станції EcoFlow мають режим безперебійного живлення. Схема роботи проста: станцію підключають до розетки, а потрібні пристрої — до самої станції. У разі зникнення електропостачання вона майже "безшовно" перемикає живлення з мережі на резерв.

Заряджати станцію можна трьома способами: від мережі, від сонячних батарей або від автомобільного прикурювача. Найчастіше користувачі обирають заряджання від мережі, але під час атак і пошкоджень енергосистеми можливі просідання та стрибки напруги, що здатні негативно впливати на роботу пристрою. Тому не зайвим буде заряджати станцію через стабілізатор напруги.

Нагадаємо, портативні зарядні станції та домашні акумуляторні системи стали повсякденним рішенням для мільйонів українців після ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас зростає кількість пожеж, пов'язаних із таким обладнанням, і за гучними заявами про "повну безпеку" нерідко приховуються цілком реальні ризики.

Також ми писали, що під час відключень світла зарядні станції EcoFlow використовують не лише для підзарядки гаджетів, а й для живлення критично важливої техніки в оселі. Зокрема, вони здатні підтримувати роботу газового котла — за умови правильного вибору моделі та суворого дотримання правил безпеки.

правила безпека відключення світла зарядна станція побутова техніка заряджання
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
