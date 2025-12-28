Як під'єднати газовий котел до EcoFlow під час відключень світла

Зарядна станція EcoFlow. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час перебоїв з електрикою портативні зарядні станції EcoFlow часто використовують не лише для гаджетів, а й для критично важливої техніки вдома. Зокрема, вони можуть підтримувати роботу газового котла, якщо правильно підібрати модель і дотриматися правил безпеки.

Про це пише 24 Канал.

Реклама

Читайте також:

Як під'єднати газовий котел до EcoFlow

EcoFlow можна використовувати для живлення котла під час відключень світла, адже станція забезпечує стабільну напругу через інвертор, може працювати автономно певний час, заряджається від мережі, сонця або авто, а також здатна автоматично переходити на акумулятор у разі зникнення електрики.

Для підключення зазвичай достатньо базових інструментів на кшталт викрутки, тестера та подовжувача, але ключовим залишається питання безпеки. Якщо немає впевненості у власних навичках, радять звернутися до фахівця.

Моделі лінійок Delta та River Pro часто називають придатними для таких сценаріїв, однак сумісність у будь-якому разі варто перевіряти з конкретним приладом.

Сам процес підключення має простий вигляд: вилку котла під'єднують до AC-виходу EcoFlow, вмикають станцію та перевіряють стабільність напруги, після чого запускають котел і спостерігають за його роботою. На дисплеї EcoFlow відображаються показники напруги, струму й рівня заряду — це допомагає контролювати живлення.

Якщо котел не запускається або працює нестабільно, серед можливих причин називають некоректну синусоїду напруги, відсутність заземлення, короткочасні стрибки напруги та пікове навантаження під час старту помпи. У такому разі радять перевірити стабільність напруги й наявність заземлення, а за потреби — використати стабілізатор або спеціальний адаптер.

Більшість газових котлів споживають приблизно 70-150 Вт, тому потужність станції рекомендують брати із запасом — особливо якщо паралельно планується живити помпи, роутер чи освітлення. Для котла зі споживанням 96 Вт варто розглядати станцію щонайменше на 300-500 Вт.

Місткість акумулятора визначає, як довго котел зможе працювати без підзарядки: для кількох годин вистачить компактніших моделей, а для тривалих відключень доцільніші станції з більшою місткістю та запасом енергії. Для котлів критично важлива "чиста синусоїда", оскільки вона потрібна для стабільної роботи електроніки та зменшує ризик збоїв.

Оптимально, коли станція повністю заряджається за 1-4 години, щоб встигати підготувати її між відключеннями. За типом батареї найкращим варіантом для дому є літій-залізо-фосфатні акумулятори — вони безпечніші, служать довше та витримують до 3000 циклів зарядки, тоді як літій-іонні зазвичай легші, але з меншим ресурсом.

Ще одна корисна функція — наскрізне заряджання: у такому режимі станція може працювати як джерело безперебійного живлення й автоматично переходити на акумулятор при зникненні світла, не вимикаючи котел.

Нагадаємо, після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури українці дедалі активніше шукають резервні джерела живлення. Портативні зарядні станції стали популярною альтернативою генераторам — вони компактніші, тихіші та здатні забезпечити роботу базової техніки.

Також ми писали, що зарядна станція для багатьох перетворилася на справжній must-have під час регулярних блекаутів. Водночас неправильне розміщення такого пристрою може становити загрозу як для безпеки оселі, так і для самої електроніки.