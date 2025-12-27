Чому EcoFlow не можна залишати в розетці під час блекауту — пояснення експертів

Зарядна станція EcoFlow. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час тривалих відключень електроенергії зарядні станції EcoFlow стали для багатьох українців основним джерелом автономного живлення. Втім, навіть така техніка потребує дотримання базових правил безпеки — і одне з них стосується розетки в момент, коли світла немає.

Чому EcoFlow не варто залишати підключеним під час блекауту

Експерти наголошують, що зарядну станцію не слід тримати під'єднаною до настінної розетки під час відключення електроенергії. Пояснення просте — після відновлення живлення можливий різкий стрибок напруги, який здатен пошкодити внутрішні компоненти пристрою.

Окремо підкреслюється ще одна критично важлива заборона: не можна підключати зарядну станцію до електромережі будинку або квартири "кабелем із двома вилками", коли один кінець вставлений у вихід 220 В станції, а інший — у розетку в приміщенні. Такий спосіб вважається небезпечним і може призвести до серйозних наслідків та пошкоджень.

Крім цього, користувачам радять уникати кількох типових помилок. Зокрема, не залишати повністю розряджену станцію в приміщеннях із мінусовою температурою, а потужні моделі серії DELTA бажано заряджати без подовжувача — напряму від настінної розетки, щоб не допустити перегріву чи пошкодження кабелю. Також не рекомендують заряджати або використовувати станцію, коли вона перебуває в сумці: чохол призначений насамперед для транспортування. Ще один очевидний, але важливий нюанс — не підключати прилади, споживана потужність яких перевищує параметри, вказані в характеристиках конкретної моделі.

Окремо варто звернути увагу на найпоширеніші ризики під час експлуатації зарядних станцій. Пожежі та вибухи трапляються рідко, але їх пов'язують із сильним перегрівом, фізичними пошкодженнями або використанням несумісних зарядних пристроїв — тому радять користуватися рекомендованою зарядкою та дотримуватися інструкцій. Ризик ураження струмом виникає при оголених дротах, несправних кабелях чи пошкоджених портах, тож кабелі й роз'єми варто регулярно оглядати, а зношене — одразу замінювати.

Також не варто забувати про можливість витоку акумулятора через дефекти, механічні ушкодження або неправильне тривале зберігання: у такому разі важливо припинити використання, якщо з'явилися здуття, підтікання або хімічний запах, і звернутися до сервісу. Перегрів може бути наслідком тривалої роботи, перевантаження або прямого сонця — тому станцію радять тримати у добре вентильованому місці й не експлуатувати постійно на максимальній потужності.

Паралельно фахівці нагадують, що під час відключень світла через ризики стрибків напруги доцільно вимикати з розетки чутливу техніку — зокрема телевізори, комп'ютери, холодильники, кондиціонери, мікрохвильові печі, бойлери та електрочайники. Для додаткового захисту від коливань напруги рекомендують використовувати стабілізатори.

Нагадаємо, зарядні станції для багатьох стали незамінними під час постійних відключень електроенергії. Втім, невдале місце встановлення може становити загрозу як для безпеки оселі, так і для самого пристрою.

Також ми писали, що українці вже кілька років живуть у реальності регулярних блекаутів, коли комфорт і робота напряму залежать від резервного живлення. Свічки чи павербанки допомагають лише тимчасово, але для повноцінної роботи, навчання й підтримки домашньої техніки цього часто замало.