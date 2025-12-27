Почему EcoFlow нельзя оставлять в розетке во время блэкаута — объяснение экспертов

Зарядная станция EcoFlow. Фото: кадр из видео/YouTube

Во время длительных отключений электроэнергии зарядные станции EcoFlow стали для многих украинцев основным источником автономного питания. Впрочем, даже такая техника требует соблюдения базовых правил безопасности — и одно из них касается розетки в момент, когда света нет.

Почему EcoFlow не стоит оставлять подключенным во время блэкаута

Эксперты отмечают, что зарядную станцию не следует держать подключенной к настенной розетке во время отключения электроэнергии. Объяснение простое — после восстановления питания возможен резкий скачок напряжения, который способен повредить внутренние компоненты устройства.

Отдельно подчеркивается еще один критически важный запрет: нельзя подключать зарядную станцию к электросети дома или квартиры "кабелем с двумя вилками", когда один конец вставлен в выход 220 В станции, а другой — в розетку в помещении. Такой способ считается опасным и может привести к серьезным последствиям и повреждениям.

Кроме этого, пользователям советуют избегать нескольких типичных ошибок. В частности, не оставлять полностью разряженную станцию в помещениях с минусовой температурой, а мощные модели серии DELTA желательно заряжать без удлинителя — напрямую от настенной розетки, чтобы не допустить перегрева или повреждения кабеля. Также не рекомендуют заряжать или использовать станцию, когда она находится в сумке: чехол предназначен прежде всего для транспортировки. Еще один очевидный, но важный нюанс — не подключать приборы, потребляемая мощность которых превышает параметры, указанные в характеристиках конкретной модели.

Отдельно стоит обратить внимание на самые распространенные риски при эксплуатации зарядных станций. Пожары и взрывы случаются редко, но их связывают с сильным перегревом, физическими повреждениями или использованием несовместимых зарядных устройств — поэтому советуют пользоваться рекомендованной зарядкой и придерживаться инструкций. Риск поражения током возникает при оголенных проводах, неисправных кабелях или поврежденных портах, поэтому кабели и разъемы стоит регулярно осматривать, а изношенное — сразу заменять.

Также не стоит забывать о возможности утечки аккумулятора из-за дефектов, механических повреждений или неправильного длительного хранения: в таком случае важно прекратить использование, если появились вздутия, подтекания или химический запах, и обратиться в сервис. Перегрев может быть следствием длительной работы, перегрузки или прямого солнца — поэтому станцию советуют держать в хорошо вентилируемом месте и не эксплуатировать постоянно на максимальной мощности.

Параллельно специалисты напоминают, что во время отключений света из-за рисков скачков напряжения целесообразно выключать из розетки чувствительную технику - в частности телевизоры, компьютеры, холодильники, кондиционеры, микроволновые печи, бойлеры и электрочайники. Для дополнительной защиты от колебаний напряжения рекомендуют использовать стабилизаторы.

Напомним, зарядные станции для многих стали незаменимыми во время постоянных отключений электроэнергии. Впрочем, неудачное место установки может представлять угрозу как для безопасности дома, так и для самого устройства.

Также мы писали, что украинцы уже несколько лет живут в реальности регулярных блэкаутов, когда комфорт и работа напрямую зависят от резервного питания. Свечи или повербанки помогают лишь временно, но для полноценной работы, обучения и поддержки домашней техники этого часто мало.