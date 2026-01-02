Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чому варто обирати зарядні станції з LiFePO4-акумуляторами

Чому варто обирати зарядні станції з LiFePO4-акумуляторами

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 11:41
LiFePO4 у зарядних станціях — чим краща ця батарея і скільки служить
Зарядна станція на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

LiFePO4 дедалі частіше з'являється в характеристиках зарядних станцій і портативних електростанцій, а разом із цим — у запитаннях покупців. За цією абревіатурою стоїть літій-залізо-фосфатна технологія, яка робить автономне живлення помітно довговічнішим і стабільнішим у щоденному використанні.

Про це пише 24 Канал.

Реклама
Читайте також:

Чим відрізняються LiFePO4-акумулятори від звичайних та як це впливає на ресурс станції

LiFePO4 (також LFP) — це різновид літієвих акумуляторів, де енергія накопичується завдяки сполуці літію, заліза та фосфату. На відміну від поширених літій-іонних рішень, у яких можуть використовувати кобальт або нікель, LFP-елементи відомі насамперед витривалістю та термічною стабільністю.

Одна з ключових переваг — ресурс. Якщо у звичайних батарей часто йдеться про 500-1 000 циклів заряджання, то LiFePO4 розраховані приблизно на 2 500-5 000 циклів і більше. За регулярної експлуатації це означає потенційно понад 10 років роботи зі збереженням до 80% початкової місткості.

Не менш важливий аспект — безпека. Хімія LFP краще переносить нагрівання: такі акумулятори значно менше схильні до перегріву та займання, навіть якщо корпус отримав пошкодження. Також вони не виділяють шкідливих газів, тож їх можна використовувати у приміщеннях.

У характеристиках станцій із LiFePO4 часто згадують і швидке відновлення заряду — повне заряджання приблизно за 90-120 хвилин. Також зазначається робота інвертора з "чистою синусоїдою", що вважається безпечнішим варіантом для чутливої побутової електроніки.

За стабільність роботи кожної комірки відповідає система BMS (Battery Management System): вона контролює напругу й температуру та допомагає уникати коротких замикань. Це додає передбачуваності під час використання вдома.

Водночас LiFePO4, як і будь-яка батарея, чутлива до температури. Оптимальним діапазоном для роботи називають +15…+35 °C. За морозу близько -10 °C місткість може знижуватися приблизно на 30% через уповільнення хімічних реакцій, а заряджання в холодних умовах стає менш ефективним.

LiFePO4 можна безпечно розряджати до 100% місткості, хоча для продовження строку служби виробники радять не опускатися нижче 5-10% і не залишати пристрій надовго повністю розрядженим. Для тривалого зберігання оптимальним називають рівень заряду близько 50% у прохолодному місці.

Хоча літій-залізо-фосфатні акумулятори є важчими та дорожчими рішеннями, вони розраховані на довшу службу. Окремо можна виділити їхню екологічність та матеріали: у складі LFP немає кобальту та нікелю, натомість використовується залізо та фосфати — більш поширені ресурси.

Нагадаємо, портативна зарядна станція Bluetti Elite 10 підходить для нетривалих відключень світла та повсякденних поїздок. Завдяки компактним розмірам її зручно зберігати вдома або брати із собою в дорогу.

Також ми писали, що під час перебоїв з електропостачанням зарядні станції використовують не лише для заряджання гаджетів, а й для живлення важливої домашньої техніки. За правильного вибору моделі та дотримання правил безпеки вони здатні підтримувати роботу навіть газового котла.

технології відключення світла корисні поради зарядна станція акумулятор зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації