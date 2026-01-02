LiFePO4 у зарядних станціях — чим краща ця батарея і скільки служить

Зарядна станція на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

LiFePO4 дедалі частіше з'являється в характеристиках зарядних станцій і портативних електростанцій, а разом із цим — у запитаннях покупців. За цією абревіатурою стоїть літій-залізо-фосфатна технологія, яка робить автономне живлення помітно довговічнішим і стабільнішим у щоденному використанні.

Про це пише 24 Канал.

Реклама

Читайте також:

Чим відрізняються LiFePO4-акумулятори від звичайних та як це впливає на ресурс станції

LiFePO4 (також LFP) — це різновид літієвих акумуляторів, де енергія накопичується завдяки сполуці літію, заліза та фосфату. На відміну від поширених літій-іонних рішень, у яких можуть використовувати кобальт або нікель, LFP-елементи відомі насамперед витривалістю та термічною стабільністю.

Одна з ключових переваг — ресурс. Якщо у звичайних батарей часто йдеться про 500-1 000 циклів заряджання, то LiFePO4 розраховані приблизно на 2 500-5 000 циклів і більше. За регулярної експлуатації це означає потенційно понад 10 років роботи зі збереженням до 80% початкової місткості.

Не менш важливий аспект — безпека. Хімія LFP краще переносить нагрівання: такі акумулятори значно менше схильні до перегріву та займання, навіть якщо корпус отримав пошкодження. Також вони не виділяють шкідливих газів, тож їх можна використовувати у приміщеннях.

У характеристиках станцій із LiFePO4 часто згадують і швидке відновлення заряду — повне заряджання приблизно за 90-120 хвилин. Також зазначається робота інвертора з "чистою синусоїдою", що вважається безпечнішим варіантом для чутливої побутової електроніки.

За стабільність роботи кожної комірки відповідає система BMS (Battery Management System): вона контролює напругу й температуру та допомагає уникати коротких замикань. Це додає передбачуваності під час використання вдома.

Водночас LiFePO4, як і будь-яка батарея, чутлива до температури. Оптимальним діапазоном для роботи називають +15…+35 °C. За морозу близько -10 °C місткість може знижуватися приблизно на 30% через уповільнення хімічних реакцій, а заряджання в холодних умовах стає менш ефективним.

LiFePO4 можна безпечно розряджати до 100% місткості, хоча для продовження строку служби виробники радять не опускатися нижче 5-10% і не залишати пристрій надовго повністю розрядженим. Для тривалого зберігання оптимальним називають рівень заряду близько 50% у прохолодному місці.

Хоча літій-залізо-фосфатні акумулятори є важчими та дорожчими рішеннями, вони розраховані на довшу службу. Окремо можна виділити їхню екологічність та матеріали: у складі LFP немає кобальту та нікелю, натомість використовується залізо та фосфати — більш поширені ресурси.

Нагадаємо, портативна зарядна станція Bluetti Elite 10 підходить для нетривалих відключень світла та повсякденних поїздок. Завдяки компактним розмірам її зручно зберігати вдома або брати із собою в дорогу.

Також ми писали, що під час перебоїв з електропостачанням зарядні станції використовують не лише для заряджання гаджетів, а й для живлення важливої домашньої техніки. За правильного вибору моделі та дотримання правил безпеки вони здатні підтримувати роботу навіть газового котла.