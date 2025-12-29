Працюватиме понад 10 років — експерт порадив недорогу та компактну зарядну станцію

На столі зарядна станція Bluetti Elite 10. Фото: кадр з відео/YouTube

Портативна зарядна станція Bluetti Elite 10 може стати зручним варіантом на випадок коротких відключень електроенергії. Вона компактна, тому її також легко взяти із собою в дорогу.

Про це розповів автор YouTube-каналу CleanTechnica Industry у своєму відео.

Що відомо про Bluetti Elite 10 та кому вона підійде

Як зазначає оглядач CleanTechnica Захарі Шахан, Elite 10 має потужність 200 Вт і місткість 128 Вт-год — цього вистачить, щоб підзарядити, зокрема, ноутбук і смартфон. Модель випускають у сірому та світло-зеленому кольорах, а її ціна становить приблизно 7 900 грн.

Пристрій оснащений літій-залізо-фосфатним акумулятором. За словами експерта, це означає, що станцію можна заряджати до 100% без зайвих переживань щодо деградації батареї, хоча він радить у повсякденному режимі тримати заряд приблизно на рівні 50%.

Шахан вважає, що для ситуацій, коли відключення трапляються час від часу й тривають недовго, така станція може бути особливо доречною — вона недорога, не займає багато місця та її легко переносити. Також у пристрої є вбудоване підсвічування, яке може стати в пригоді під час блекаутів.

Серед можливостей Bluetti Elite 10 оглядач відзначив наявність шести виходів — однієї розетки змінного струму та п'яти виходів постійного струму, щоб паралельно живити кілька пристроїв. Також згадується режим UPS для безперебійної роботи, швидке заряджання за 70 хвилин і кілька варіантів поповнення енергії: від мережі змінного струму, автомобіля, сонячної панелі 60/100 Вт, а також у комбінованому режимі (мережа + сонячна панель).

Окремо вказано на світлодіодний ліхтар із трьома режимами (холодне/тепле світло/SOS), який може працювати до 50 годин, а також на керування через застосунок по Bluetooth. Крім того, літій-залізо-фосфатний акумулятор, за словами експерта, розрахований на понад 10 років використання.

Нагадаємо, під час перебоїв з електропостачанням портативні станції EcoFlow дедалі частіше використовують не лише для заряджання гаджетів, а й для живлення важливої домашньої техніки. Зокрема, за правильного вибору моделі та дотримання вимог безпеки вони здатні підтримувати роботу газового котла.

Також ми писали, що через регулярні відключення світла після російських обстрілів українці активно шукають альтернативні джерела енергії. Одним із найпопулярніших рішень стали портативні зарядні станції — компактніші за генератори, але достатньо потужні для живлення окремих приладів.