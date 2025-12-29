Проработает более 10 лет — эксперт посоветовал недорогую и компактную зарядную станцию

На столе зарядная станция Bluetti Elite 10. Фото: кадр из видео/YouTube

Портативная зарядная станция Bluetti Elite 10 может стать удобным вариантом на случай коротких отключений электроэнергии. Она компактна, поэтому ее также легко взять с собой в дорогу.

Об этом рассказал автор YouTube-канала CleanTechnica Industry в своем видео.

Что известно о Bluetti Elite 10 и кому она подойдет

Как отмечает обозреватель CleanTechnica Захари Шахан, Elite 10 имеет мощность 200 Вт и емкость 128 Вт-ч — этого хватит, чтобы подзарядить, в частности, ноутбук и смартфон. Модель выпускается в сером и светло-зеленом цветах, а ее цена составляет примерно 7 900 грн.

Устройство оснащено литий-железо-фосфатным аккумулятором. По словам эксперта, это означает, что станцию можно заряжать до 100% без лишних переживаний о деградации батареи, хотя он советует в повседневном режиме держать заряд примерно на уровне 50%.

Шахан считает, что для ситуаций, когда отключения случаются время от времени и длятся недолго, такая станция может быть особенно уместной — она недорогая, не занимает много места и ее легко переносить. Также в устройстве есть встроенная подсветка, которая может пригодиться во время блэкаутов.

Среди возможностей Bluetti Elite 10 обозреватель отметил наличие шести выходов — одной розетки переменного тока и пяти выходов постоянного тока, чтобы параллельно питать несколько устройств. Также упоминается режим UPS для бесперебойной работы, быстрая зарядка за 70 минут и несколько вариантов пополнения энергии: от сети переменного тока, автомобиля, солнечной панели 60/100 Вт, а также в комбинированном режиме (сеть + солнечная панель).

Отдельно указано на светодиодный фонарь с тремя режимами (холодный/теплый свет/SOS), который может работать до 50 часов, а также на управление через приложение по Bluetooth. Кроме того, литий-железо-фосфатный аккумулятор, по словам эксперта, рассчитан на более 10 лет использования.

Напомним, во время перебоев с электроснабжением портативные станции EcoFlow все чаще используют не только для зарядки гаджетов, но и для питания важной домашней техники. В частности, при правильном выборе модели и соблюдении требований безопасности они способны поддерживать работу газового котла.

Также мы писали, что из-за регулярных отключений света после российских обстрелов украинцы активно ищут альтернативные источники энергии. Одним из самых популярных решений стали портативные зарядные станции — компактнее генераторов, но достаточно мощные для питания отдельных приборов.