Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Какую зарядную станцию выбрать для коротких отключений света

Какую зарядную станцию выбрать для коротких отключений света

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 14:24
Проработает более 10 лет — эксперт посоветовал недорогую и компактную зарядную станцию
На столе зарядная станция Bluetti Elite 10. Фото: кадр из видео/YouTube

Портативная зарядная станция Bluetti Elite 10 может стать удобным вариантом на случай коротких отключений электроэнергии. Она компактна, поэтому ее также легко взять с собой в дорогу.

Об этом рассказал автор YouTube-канала CleanTechnica Industry в своем видео.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Bluetti Elite 10 и кому она подойдет

Как отмечает обозреватель CleanTechnica Захари Шахан, Elite 10 имеет мощность 200 Вт и емкость 128 Вт-ч — этого хватит, чтобы подзарядить, в частности, ноутбук и смартфон. Модель выпускается в сером и светло-зеленом цветах, а ее цена составляет примерно 7 900 грн.

Устройство оснащено литий-железо-фосфатным аккумулятором. По словам эксперта, это означает, что станцию можно заряжать до 100% без лишних переживаний о деградации батареи, хотя он советует в повседневном режиме держать заряд примерно на уровне 50%.

Шахан считает, что для ситуаций, когда отключения случаются время от времени и длятся недолго, такая станция может быть особенно уместной — она недорогая, не занимает много места и ее легко переносить. Также в устройстве есть встроенная подсветка, которая может пригодиться во время блэкаутов.

Среди возможностей Bluetti Elite 10 обозреватель отметил наличие шести выходов — одной розетки переменного тока и пяти выходов постоянного тока, чтобы параллельно питать несколько устройств. Также упоминается режим UPS для бесперебойной работы, быстрая зарядка за 70 минут и несколько вариантов пополнения энергии: от сети переменного тока, автомобиля, солнечной панели 60/100 Вт, а также в комбинированном режиме (сеть + солнечная панель).

Отдельно указано на светодиодный фонарь с тремя режимами (холодный/теплый свет/SOS), который может работать до 50 часов, а также на управление через приложение по Bluetooth. Кроме того, литий-железо-фосфатный аккумулятор, по словам эксперта, рассчитан на более 10 лет использования.

Напомним, во время перебоев с электроснабжением портативные станции EcoFlow все чаще используют не только для зарядки гаджетов, но и для питания важной домашней техники. В частности, при правильном выборе модели и соблюдении требований безопасности они способны поддерживать работу газового котла.

Также мы писали, что из-за регулярных отключений света после российских обстрелов украинцы активно ищут альтернативные источники энергии. Одним из самых популярных решений стали портативные зарядные станции — компактнее генераторов, но достаточно мощные для питания отдельных приборов.

электроэнергия гаджеты отключения света зарнядная станция зарядное устройство резервное питание
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации