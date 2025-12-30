Чому горять зарядні станції — головні ризики акумуляторних систем

Зарядна станція на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Портативні зарядні станції й домашні акумуляторні системи стали звичним рішенням для мільйонів українців на тлі ударів по енергетиці. Водночас ДСНС останні роки фіксує більше пожеж, пов'язаних із такими пристроями, а за заявами про "абсолютну безпеку" часто ховаються реальні ризики.

Про те, яких правил безпеки потрібно дотримуватися при використанні зарядних станцій, пише Межа.

Що саме призводить до займання зарядних станцій і як цього уникнути

Пожежа всередині акумулятора зазвичай починається не з "іскри ззовні", а з процесів у самій батареї. Літій-іонні акумулятори працюють завдяки переміщенню іонів літію між електродами через рідкий електроліт. Проблема в тому, що електроліт — це суміш органічних розчинників, яка легко займається. Якщо порушити умови експлуатації, наприклад заряджати на морозі або намагатися зарядити надто швидко, літій може осідати на електродах у вигляді металевих "голок" — дендритів. Вони здатні пробити внутрішню ізоляцію, спричинити коротке замикання та різкий нагрів.

Далі інколи запускається ланцюгова реакція — термічний розгін. У діапазоні приблизно 80-120°C руйнується захисний шар на електродах, при 130-150°C може плавитися внутрішня ізоляція, а за температур понад 200°C розкладається катод із вивільненням окиснювача. Електроліт займається, корпус може розриватися, а назовні вилітають полум'я й розплавлені частини.

Попри увагу до хімії акумулятора, більшість інцидентів у домашніх системах мають значно приземленішу причину — людський фактор під час монтажу та експлуатації. Найчастіше проблеми починаються із дефектів з'єднань: послаблені контакти на запобіжниках, недостатньо затягнуті клеми, невідповідний переріз проводів, погане обтискання конекторів або механічний тиск на термінали. Такі місця стають точками підвищеного опору й нагріву. У DC-колах вони можуть перетворюватися на джерела температур понад 1000°C і при цьому захист не завжди спрацьовує. Навіть вібрація від побутової техніки чи транспорту з часом здатна послаблювати з'єднання.

Окремий блок ризиків — заряджання. Невідповідний зарядний пристрій, неправильні налаштування напруги, відсутність захисту від перенапруги та заряджання при низьких температурах — усе це може стати запуском проблем, а заряджання "на морозі" особливо небезпечне через те саме осідання літію "голками" на електродах. Додається ще один критичний фактор — система керування акумулятором (BMS). Без контролю напруги, температури й струму кожної комірки складно вчасно помітити дисбаланс, перезаряд або перегрів. У дешевих BMS може бракувати датчиків, а деякі компоненти здатні виходити з ладу "небезпечним" способом — замикаючи коло замість розмикання.

У портативних зарядних станціях до цього додаються компроміси в компонентах і конструкції. Розбирання деяких моделей показує використання дешевших елементів, а найвразливішими часто є електролітичні конденсатори: їхній ресурс різко падає зі зростанням температури, що особливо критично в режимі майже цілодобової роботи під час блекаутів. Деякі виробники герметизують модулі в пластику "від вологи", але це може створювати теплову пастку: тепло накопичується, а датчики на поверхні інколи "бачать" перегрів із запізненням.

Щоб уникнути небажаних проблем із зарядними станціями, потрібно:

ставити станцію на рівній сухій негорючій поверхні з вентиляцією;

тримати якомога далі від прямого сонця та опалювальних приладів;

не залишати на заряджанні без нагляду (особливо вночі);

не зберігати розрядженою при мінусовій температурі;

обмежувати доступ дітей.

Серед категорично небезпечних сценаріїв є підключення "вилка-вилка" для живлення всієї мережі, заряджання потужних станцій через подовжувач, перевищення максимальної вхідної напруги від сонячних панелей, перевантаження понад номінальну потужність, використання пошкоджених кабелів чи станцій із запахом гару/перегрівом/сторонніми звуками, а також саморобні системи з несертифікованими компонентами в житлових приміщеннях.

У випадку аварійної ситуації терміново евакуюйтеся та викличте ДСНС.

Нагадаємо, під час регулярних відключень світла зарядні станції стали для багатьох справжнім порятунком. Але неправильне місце для їх встановлення може обернутися небезпекою як для техніки, так і для помешкання.

Також ми писали, що під час тривалих блекаутів зарядні станції EcoFlow фактично замінили українцям стаціонарне живлення. Водночас навіть такі надійні рішення вимагають дотримання елементарних правил безпеки, зокрема щодо підключення до розетки, коли електроенергія відсутня.