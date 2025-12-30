Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Какие правила безопасности нужно соблюдать с зарядными станциями

Какие правила безопасности нужно соблюдать с зарядными станциями

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 11:41
Почему горят зарядные станции — главные риски аккумуляторных систем
Зарядная станция на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Портативные зарядные станции и домашние аккумуляторные системы стали привычным решением для миллионов украинцев на фоне ударов по энергетике. При этом ГСЧС последние годы фиксирует больше пожаров, связанных с такими устройствами, а за заявлениями об "абсолютной безопасности" часто скрываются реальные риски.

О том, какие правила безопасности нужно соблюдать при использовании зарядных станций, пишет Межа.

Реклама
Читайте также:

Что именно приводит к возгоранию зарядных станций и как этого избежать

Пожар внутри аккумулятора обычно начинается не с "искры извне", а с процессов в самой батарее. Литий-ионные аккумуляторы работают благодаря перемещению ионов лития между электродами через жидкий электролит. Проблема в том, что электролит — это смесь органических растворителей, которая легко воспламеняется. Если нарушить условия эксплуатации, например заряжать на морозе или пытаться зарядить слишком быстро, литий может оседать на электродах в виде металлических "игл" — дендритов. Они способны пробить внутреннюю изоляцию, вызвать короткое замыкание и резкий нагрев.

Далее иногда запускается цепная реакция — термический разгон. В диапазоне примерно 80-120°C разрушается защитный слой на электродах, при 130-150°C может плавиться внутренняя изоляция, а при температурах свыше 200°C разлагается катод с высвобождением окислителя. Электролит воспламеняется, корпус может разрываться, а наружу вылетают пламя и расплавленные части.

Несмотря на внимание к химии аккумулятора, большинство инцидентов в домашних системах имеют куда более приземленную причину — человеческий фактор при монтаже и эксплуатации. Чаще всего проблемы начинаются с дефектов соединений: ослабленные контакты на предохранителях, недостаточно затянутые клеммы, неподходящее сечение проводов, плохое обжатие коннекторов или механическое давление на терминалы. Такие места становятся точками повышенного сопротивления и нагрева. В DC-кругах они могут превращаться в источники температур свыше 1000°C и при этом защита не всегда срабатывает. Даже вибрация от бытовой техники или транспорта со временем способна ослаблять соединения.

Отдельный блок рисков — зарядка. Неподходящее зарядное устройство, неправильные настройки напряжения, отсутствие защиты от перенапряжения и зарядка при низких температурах — все это может стать запуском проблем, а зарядка "на морозе" особенно опасна из-за того же оседания лития "иглами" на электродах. Добавляется еще один критический фактор — система управления аккумулятором (BMS). Без контроля напряжения, температуры и тока каждой ячейки сложно вовремя заметить дисбаланс, перезаряд или перегрев. В дешевых BMS может не хватать датчиков, а некоторые компоненты способны выходить из строя "опасным" способом — замыкая цепь вместо размыкания.

В портативных зарядных станциях к этому добавляются компромиссы в компонентах и конструкции. Разборка некоторых моделей показывает использование более дешевых элементов, а самыми уязвимыми часто являются электролитические конденсаторы: их ресурс резко падает с ростом температуры, что особенно критично в режиме почти круглосуточной работы во время блэкаутов. Некоторые производители герметизируют модули в пластике "от влаги", но это может создавать тепловую ловушку: тепло накапливается, а датчики на поверхности иногда "видят" перегрев с опозданием.

Чтобы избежать нежелательных проблем с зарядными станциями, нужно:

  • ставить станцию на ровной сухой негорючей поверхности с вентиляцией;
  • держать как можно дальше от прямого солнца и отопительных приборов;
  • не оставлять на зарядке без присмотра (особенно ночью);
  • не хранить разряженной при минусовой температуре;
  • ограничивать доступ детей.

Среди категорически опасных сценариев является подключение "вилка-вилка" для питания всей сети, зарядка мощных станций через удлинитель, превышение максимального входного напряжения от солнечных панелей, перегрузка сверх номинальной мощности, использование поврежденных кабелей или станций с запахом гари/перегревом/посторонними звуками, а также самодельные системы с несертифицированными компонентами в жилых помещениях.

В случае аварийной ситуации срочно эвакуируйтесь и вызовите ГСЧС.

Напомним, во время регулярных отключений света зарядные станции стали для многих настоящим спасением. Но неправильное место для их установки может обернуться опасностью как для техники, так и для дома.

Также мы писали, что во время длительных блэкаутов зарядные станции EcoFlow фактически заменили украинцам стационарное питание. В то же время даже такие надежные решения требуют соблюдения элементарных правил безопасности, в частности по подключению к розетке, когда электроэнергия отсутствует.

пожарная опасность безопасность отключения света зарнядная станция аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации