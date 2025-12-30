Почему горят зарядные станции — главные риски аккумуляторных систем

Зарядная станция на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Портативные зарядные станции и домашние аккумуляторные системы стали привычным решением для миллионов украинцев на фоне ударов по энергетике. При этом ГСЧС последние годы фиксирует больше пожаров, связанных с такими устройствами, а за заявлениями об "абсолютной безопасности" часто скрываются реальные риски.

О том, какие правила безопасности нужно соблюдать при использовании зарядных станций, пишет Межа.

Что именно приводит к возгоранию зарядных станций и как этого избежать

Пожар внутри аккумулятора обычно начинается не с "искры извне", а с процессов в самой батарее. Литий-ионные аккумуляторы работают благодаря перемещению ионов лития между электродами через жидкий электролит. Проблема в том, что электролит — это смесь органических растворителей, которая легко воспламеняется. Если нарушить условия эксплуатации, например заряжать на морозе или пытаться зарядить слишком быстро, литий может оседать на электродах в виде металлических "игл" — дендритов. Они способны пробить внутреннюю изоляцию, вызвать короткое замыкание и резкий нагрев.

Далее иногда запускается цепная реакция — термический разгон. В диапазоне примерно 80-120°C разрушается защитный слой на электродах, при 130-150°C может плавиться внутренняя изоляция, а при температурах свыше 200°C разлагается катод с высвобождением окислителя. Электролит воспламеняется, корпус может разрываться, а наружу вылетают пламя и расплавленные части.

Несмотря на внимание к химии аккумулятора, большинство инцидентов в домашних системах имеют куда более приземленную причину — человеческий фактор при монтаже и эксплуатации. Чаще всего проблемы начинаются с дефектов соединений: ослабленные контакты на предохранителях, недостаточно затянутые клеммы, неподходящее сечение проводов, плохое обжатие коннекторов или механическое давление на терминалы. Такие места становятся точками повышенного сопротивления и нагрева. В DC-кругах они могут превращаться в источники температур свыше 1000°C и при этом защита не всегда срабатывает. Даже вибрация от бытовой техники или транспорта со временем способна ослаблять соединения.

Отдельный блок рисков — зарядка. Неподходящее зарядное устройство, неправильные настройки напряжения, отсутствие защиты от перенапряжения и зарядка при низких температурах — все это может стать запуском проблем, а зарядка "на морозе" особенно опасна из-за того же оседания лития "иглами" на электродах. Добавляется еще один критический фактор — система управления аккумулятором (BMS). Без контроля напряжения, температуры и тока каждой ячейки сложно вовремя заметить дисбаланс, перезаряд или перегрев. В дешевых BMS может не хватать датчиков, а некоторые компоненты способны выходить из строя "опасным" способом — замыкая цепь вместо размыкания.

В портативных зарядных станциях к этому добавляются компромиссы в компонентах и конструкции. Разборка некоторых моделей показывает использование более дешевых элементов, а самыми уязвимыми часто являются электролитические конденсаторы: их ресурс резко падает с ростом температуры, что особенно критично в режиме почти круглосуточной работы во время блэкаутов. Некоторые производители герметизируют модули в пластике "от влаги", но это может создавать тепловую ловушку: тепло накапливается, а датчики на поверхности иногда "видят" перегрев с опозданием.

Чтобы избежать нежелательных проблем с зарядными станциями, нужно:

ставить станцию на ровной сухой негорючей поверхности с вентиляцией;

держать как можно дальше от прямого солнца и отопительных приборов;

не оставлять на зарядке без присмотра (особенно ночью);

не хранить разряженной при минусовой температуре;

ограничивать доступ детей.

Среди категорически опасных сценариев является подключение "вилка-вилка" для питания всей сети, зарядка мощных станций через удлинитель, превышение максимального входного напряжения от солнечных панелей, перегрузка сверх номинальной мощности, использование поврежденных кабелей или станций с запахом гари/перегревом/посторонними звуками, а также самодельные системы с несертифицированными компонентами в жилых помещениях.

В случае аварийной ситуации срочно эвакуируйтесь и вызовите ГСЧС.

