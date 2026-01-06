Почему нельзя включать технику сразу после возвращения света — объяснение Минэнерго

Подключение устройства к розетке. Фото: Unsplash

Первые минуты после возвращения электроэнергии остаются самыми рискованными для сети: в этот момент тысячи устройств стартуют одновременно и создают резкий пиковый скачок нагрузки. Энергетики советуют не включать мощную технику сразу и дать напряжению стабилизироваться.

Об этом пишет Минэнерго.

Почему не стоит включать все сразу

В первые 2-5 минут после восстановления питания к сети подключаются холодильники, бойлеры, обогреватели, электроплиты, стиральные машины и другая техника. При запуске многие приборы потребляют в 2-3 раза больше электроэнергии, чем в обычном режиме, и это может вызвать колебания напряжения, перегрузки трансформаторов и даже повторные аварийные отключения.

Больше всего риск возрастает, когда одновременно запускают энергоемкие устройства — например, бойлер, электрочайник, утюг, фен или электроплиту. В такой ситуации сеть может оказаться не готовой к пиковой нагрузке.

Какую технику советуют отложить после появления света

После восстановления электроснабжения специалисты рекомендуют подключать мощные приборы постепенно, а часть из них — не запускать минимум 20-30 минут, пока нагрузка не выровняется. Речь идет прежде всего о бойлерах, стиральных и посудомоечных машинах, электрических плитах и духовках, электрочайниках, обогревателях, а также насосах, помповых станциях и другом оборудовании с электродвигателями.

Отдельно отмечают осторожность с техникой, которая имеет мощные двигатели: ее советуют не стартовать сразу после подачи света. Внимание также обращают на офисные здания, магазины, заведения питания и торговые центры, где одновременное включение оборудования может дать особенно ощутимый скачок потребления.

Как действовать, чтобы сохранить технику и помочь сети

Во время восстановления электроснабжения просят по возможности воздержаться от использования наружного освещения, которое создает дополнительную нагрузку. Для быта советуют простой порядок: включать приборы без спешки, начинать с освещения и зарядных устройств, а мощную технику подключать только после паузы, используя энергоемкие устройства по очереди, а не одновременно.

