Главная Технологии Что запрещено включать в розетку сразу после возвращения света

Что запрещено включать в розетку сразу после возвращения света

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 11:41
Почему нельзя включать технику сразу после возвращения света — объяснение Минэнерго
Подключение устройства к розетке. Фото: Unsplash

Первые минуты после возвращения электроэнергии остаются самыми рискованными для сети: в этот момент тысячи устройств стартуют одновременно и создают резкий пиковый скачок нагрузки. Энергетики советуют не включать мощную технику сразу и дать напряжению стабилизироваться.

Об этом пишет Минэнерго.

Читайте также:

Почему не стоит включать все сразу

В первые 2-5 минут после восстановления питания к сети подключаются холодильники, бойлеры, обогреватели, электроплиты, стиральные машины и другая техника. При запуске многие приборы потребляют в 2-3 раза больше электроэнергии, чем в обычном режиме, и это может вызвать колебания напряжения, перегрузки трансформаторов и даже повторные аварийные отключения.

Больше всего риск возрастает, когда одновременно запускают энергоемкие устройства — например, бойлер, электрочайник, утюг, фен или электроплиту. В такой ситуации сеть может оказаться не готовой к пиковой нагрузке.

Какую технику советуют отложить после появления света

После восстановления электроснабжения специалисты рекомендуют подключать мощные приборы постепенно, а часть из них — не запускать минимум 20-30 минут, пока нагрузка не выровняется. Речь идет прежде всего о бойлерах, стиральных и посудомоечных машинах, электрических плитах и духовках, электрочайниках, обогревателях, а также насосах, помповых станциях и другом оборудовании с электродвигателями.

Отдельно отмечают осторожность с техникой, которая имеет мощные двигатели: ее советуют не стартовать сразу после подачи света. Внимание также обращают на офисные здания, магазины, заведения питания и торговые центры, где одновременное включение оборудования может дать особенно ощутимый скачок потребления.

Как действовать, чтобы сохранить технику и помочь сети

Во время восстановления электроснабжения просят по возможности воздержаться от использования наружного освещения, которое создает дополнительную нагрузку. Для быта советуют простой порядок: включать приборы без спешки, начинать с освещения и зарядных устройств, а мощную технику подключать только после паузы, используя энергоемкие устройства по очереди, а не одновременно.

Напомним, портативная зарядная станция Bluetti Elite 10 подходит для коротких блэкаутов и не занимает много места. Благодаря компактным размерам ее удобно использовать не только дома, но и брать с собой в поездки.

Также мы писали, что счета за электроэнергию могут расти даже без активного использования техники. Причиной часто становятся скрытые фоновые потребители, которые продолжают тянуть ток из розетки, даже когда кажутся выключенными.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
