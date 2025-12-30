Что категорически нельзя включать через удлинитель — 3 прибора

Сетевой удлинитель. Фото: кадр из видео/YouTube

Удлинители выручают, когда розеток дома не хватает, но их удобство иногда маскирует реальные риски. Эксперты предупреждают, что некоторые приборы лучше никогда не подключать через "переноску", чтобы не довести дело до перегрева, удара током или пожара.

Об этом пишет Daily Express.

Какие приборы не стоит включать через удлинитель

Во многих квартирах двух розеток в стене часто мало для бытовой техники — особенно на кухне. Поэтому люди подключают приборы к удлинителям или сетевым фильтрам "по умолчанию". Проблема в том, что возможность подключить штекер ещё не означает безопасность: часть техники потребляет слишком много энергии или требует более стабильного питания, чем может обеспечить удлинитель.

Холодильники и морозильные камеры

Холодильники и морозилки работают постоянно, поэтому требуют больше мощности, чем кажется на первый взгляд. По словам специалистов, подключение таких устройств через удлинитель может вызывать срабатывание защиты и "выбивание" линии, а оптимальный вариант — прямая розетка в стене.

Электрики также обращают внимание, что это не только вопрос пожарной безопасности. Из-за возможных колебаний напряжения техника может пострадать: в частности, рискует компрессор, а его ремонт или замена — дополнительные расходы.

Небольшие кухонные приборы

Несмотря на название "небольшие", многие кухонные устройства потребляют немало электроэнергии. Эксперты советуют не подключать к удлинителю, в частности, аэрогрили и микроволновые печи: они могут перегружать цепь, а это уже прямой путь к перегреву, поражению током или возгоранию.

Отдельно отмечается, что каждый удлинитель имеет свой лимит мощности (по ваттам). Если подключить прибор с высоким потреблением, шнур и контакты могут нагреться сильнее, чем рассчитано производителем, и это создает серьезный риск.

Приборы для ухода за волосами

Фены, плойки и выпрямители требуют много энергии, так как фактически работают как "нагреватели". Именно поэтому их также рекомендуют включать напрямую в настенную розетку, а не через удлинитель: высокая нагрузка во время нагрева может стать проблемой для проводки в "переноске" и вызвать перегрев.

