Видео

Скрытый расход электричества — 3 прибора, которые лучше выключать

Дата публикации 18 декабря 2025 10:34
Скрытое потребление электричества — какие приборы выключать из розетки, чтобы сэкономить
Электрические кабели в розетке. Фото: Unsplash

Счета за электроэнергию растут даже тогда, когда кажется, что вы не пользуетесь большим количеством техники. Часто часть расходов — это так называемые "скрытые" или фоновые потребители, которые тянут энергию из розетки, даже когда, по вашему мнению, выключены.

О трех таких приборах, которые нужно отсоединять из розетки, пишет SlashGear.

Читайте также:

Телевизоры

Создается впечатление, что после нажатия кнопки "Выключить" телевизор полностью выключается. На самом деле современные "умные" модели потребляют энергию и в режиме ожидания. Обычно они используют до 100 Вт в час во время работы, но после выключения потребление не падает до нуля.

Телевизоры способны брать от 0,5 до 3 Вт даже в выключенном состоянии. Если вы замечали маленький индикатор, который горит круглосуточно, — это как раз проявление такого фонового потребления. Частично помогает настройка энергосбережения, например автоматический переход в режим сна, если вы заснули с включенным экраном. Однако есть только один способ гарантировать нулевое потребление — полностью отключить телевизор от розетки.

Интернет-роутеры

Домашний роутер — еще один постоянный потребитель, ведь большинство людей оставляют интернет включенным 24/7. К сети постоянно подключены смартфоны, "умные" телевизоры, ноутбуки, техника для "умного дома", поэтому кажется логичным никогда не выключать Wi-Fi.

Однако это не означает, что роутер обязательно должен работать без перерывов. В зависимости от модели, устройство может потреблять ориентировочно от 5 до 20 Вт в час. Поэтому специалисты советуют выключать роутер ночью, когда вы все равно не пользуетесь интернетом, а также во время отпуска или длительного отсутствия дома. Так можно сэкономить часть средств и уменьшить общую нагрузку.

Зарядные устройства для гаджетов

Зарядные устройства тоже могут оказаться неожиданным источником расходов. Даже когда телефон не подключен, блок питания, который остается в розетке, продолжает потреблять небольшое количество энергии. В масштабах одного дня это немного, но за месяцы и годы привычка никогда не отключать зарядки дает ощутимый результат в счетах.

Если же девайс остается на кабеле и после того, как батарея достигла 100%, часто включается режим так называемой "поддерживающей" зарядки — система периодически подпитывает аккумулятор, расходуя дополнительную энергию.

Есть и аспект безопасности. Хотя серьезные проблемы случаются нечасто, случаи электрических возгораний из-за некачественных или поддельных зарядных устройств реальны. Даже если гаджет не заряжается, дешевый или сомнительный блок питания, оставленный в розетке, может представлять риск. Простое решение — вытащить вилку после того, как зарядка больше не нужна.

Напомним, с возвращением плановых и аварийных отключений электроэнергии снова обострилась тема защиты бытовой техники. Самым опасным моментом для электроники является не сам блэкаут, а резкий скачок напряжения, возникающий при восстановлении питания.

Также мы писали, что удлинители удобны для подключения нескольких устройств, но они не предназначены для всего подряд. Эксперты предостерегают: техника с высоким энергопотреблением или требованиями к стабильному питанию может вызвать перегрузку, повреждение оборудования и даже пожар.

Автор:
Владимир Мололкин
Автор:
Владимир Мололкин
