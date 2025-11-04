Что нельзя включать в удлинитель — советы электриков, которые могут спасти дом

На столе сетевой фильтр. Фото: кадр из видео/YouTube

Удлинители удобны, когда нужно подключить несколько гаджетов, но они не рассчитаны на все подряд. Специалисты предупреждают, что высокомощные устройства и техника, требующая стабильного питания, могут привести к перегрузке, повреждению электроники и даже возгоранию.

Холодильники и морозильники

Эта техника работает непрерывно и потребляет значительно больше электроэнергии, чем обычные гаджеты. Подключение к удлинителю часто выбивает автомат, а перепады напряжения вредят компрессорам, что обернется дорогим ремонтом. Оптимально — только прямая розетка в стене.

Микроволновые печи

Большинство удлинителей не выдерживают 12-15 А, необходимых для СВЧ. Это повышает риск перегрева и пожара и может повредить домашнюю электросеть. Если розеток в кухне не хватает, можно пригласить электрика для установки дополнительной.

Небольшие кухонные приборы

Кофеварки, тостеры и подобная техника выглядят "легкими", но нагружают линию ощутимо. В тостере нагревается система открытых проводов, требующая мощности, а на шнурах нередко плавится изоляция, если их включать через удлинитель.

Обогреватели и кондиционеры

Это — категорическое "нет". Такие приборы потребляют много тока, а удлинители от этого перегреваются, иногда даже плавятся и возгораются. Для переносного кондиционера допускается лишь тяжёлый, правильно рассчитанный удлинительный кабель соответствующего сечения, а лучше — отдельная розетка.

Приборы для ухода за волосами

Фены и стайлеры мгновенно тянут большую мощность, потому их стоит подключать только к стенной розетке. Можно установить в ванной розетку GFCI для защиты от опасностей, связанных с водой.

Медицинские устройства

Аппаратам вроде CPAP требуется стабильное и надежное питание. Удлинители для них — не вариант, ведь любой сбой может быть критичным.

Игровые ПК и Hi-Fi-аудиосистемы

Обычный удлинитель не защищает от импульсных перенапряжений. Для такой техники следует использовать качественный сетевой фильтр-стабилизатор от надежных брендов.

Еще один удлинитель

"Дейзи-чейнинг" — последовательное соединение нескольких удлинителей — быстро перегружает сеть и нарушает нормы пожарной безопасности. Если без удлинителя не обойтись, выбирайте модель со встроенным автоматическим выключателем: он отсекает питание при перегрузке.

