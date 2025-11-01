Один бытовой прибор на кухне потребляет как 65 холодильников — есть у многих

Сетевой фильтр с подключенными устройствами. Фото: кадр из видео/YouTube

Домашняя электрическая духовка может потреблять больше электроэнергии, чем одновременно работающие 65 холодильников. Из-за высоких рабочих температур и циклов поддержания тепла этот прибор становится одним из самых энергоемких в быту.

Об этом пишет РадиоТрек.

Реклама

Читайте также:

Почему духовка такая "прожорливая" и как сократить расходы

Большинство электродуховок работают в диапазоне 2 000-5 000 Вт и за месяц могут набегать 40-90 кВт-ч. Для сравнения, типичный холодильник имеет мощность 300-800 Вт и работает с меньшей интенсивностью, поэтому его вклад в счет ниже. Разница объясняется необходимостью быстро достигать и удерживать высокую температуру во время приготовления.

Отдельно стоит учитывать "тихий" аппетит в режиме ожидания: часть моделей продолжает потреблять электроэнергию из-за работы часов или дисплея. В итоге электрическая духовка способна набрать до 224 кВт-ч в год.

Уменьшить расходы помогают простые привычки. Разумно разогревать духовку один раз и готовить несколько блюд за один цикл. За несколько минут до завершения выключать прибор и доводить блюдо благодаря остаточному теплу. Во время выпекания не открывать дверцу без необходимости, чтобы не терять температуру. Если у вашей модели есть заметное потребление в простое, после использования стоит отсоединять ее от сети.

Похожая логика касается и других устройств, бесполезно "тянущих" электроэнергию из розетки: телевизоров и зарядных устройств. Помимо лишних расходов, они способны создавать риски воспламенения, так что их лучше выключать полностью.

Напомним, что перед выходом из дома большинство людей сверяет, выключена ли плита или духовка, но настоящая опасность часто кроется в более мелкой технике — кофеварке. Именно этот прибор стоит отсоединять от розетки, ведь оставленный в сети он может стать причиной перегрева или даже возгорания.

Также мы писали, что увеличение счетов за электроэнергию часто связано не с большими приборами, а с повседневными привычками — например, оставлять зарядные устройства или электронику постоянно подключенными. Эксперты отмечают, что "фантомное" потребление энергии не только влияет на расходы, но и создает потенциальные риски для безопасности.