Головна Технології Найенергомісткіший прилад у домі — споживає як 65 холодильників

Найенергомісткіший прилад у домі — споживає як 65 холодильників

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 12:32
Оновлено: 10:02
Один побутовий прилад на кухні споживає як 65 холодильників — є у багатьох
Мережевий фільтр з під'єднаними пристроями. Фото: кадр з відео/YouTube

Домашня електрична духовка може споживати більше електроенергії, ніж одночасно працюючі 65 холодильників. Через високі робочі температури та цикли підтримання тепла цей прилад стає одним із найенергомісткіших у побуті.

Про це пише РадіоТрек.

Читайте також:

Чому духовка така "ненажерлива" і як скоротити витрати

Більшість електродуховок працюють у діапазоні 2 000-5 000 Вт і за місяць можуть набігати 40-90 кВт-год. Для порівняння, типовий холодильник має потужність 300-800 Вт і працює з меншою інтенсивністю, тож його внесок у рахунок нижчий. Різниця пояснюється необхідністю швидко досягати та утримувати високу температуру під час приготування.

Окремо варто зважати на "тихий" апетит у режимі очікування: частина моделей продовжує споживати електроенергію через роботу годинника чи дисплея. У підсумку електрична духовка здатна набрати до 224 кВт-год на рік.

Зменшити витрати допомагають прості звички. Розумно розігрівати духовку один раз і готувати кілька страв за один цикл. За кілька хвилин до завершення вимикати прилад і доводити страву завдяки залишковому теплу. Під час випікання не відчиняти дверцята без потреби, щоб не втрачати температуру. Якщо у вашої моделі є помітне споживання в простої, після використання варто від'єднувати її від мережі.

Схожа логіка стосується й інших пристроїв, що без користі "тягнуть" електроенергію з розетки: телевізорів та зарядних пристроїв. Крім зайвих витрат, вони здатні створювати ризики займання, тож їх краще вимикати повністю.

Нагадаємо, що перед виходом з дому більшість людей звіряє, чи вимкнена плита або духовка, але справжня небезпека часто криється в дрібнішій техніці — кавоварці. Саме цей прилад варто від'єднувати від розетки, адже залишений у мережі він може стати причиною перегріву або навіть займання.

Також ми писали, що збільшення рахунків за електроенергію часто пов'язане не з великими приладами, а з повсякденними звичками — наприклад, залишати зарядні пристрої чи електроніку постійно підключеними. Експерти наголошують, що "фантомне" споживання енергії не лише впливає на витрати, а й створює потенційні ризики для безпеки.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
