Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Лише у розетку — які прилади небезпечні для подовжувача

Лише у розетку — які прилади небезпечні для подовжувача

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 11:41
Оновлено: 10:47
Що не можна вмикати в подовжувач — поради електриків, які можуть врятувати дім
На столі мережевий фільтр. Фото: кадр з відео/YouTube

Подовжувачі зручні, коли потрібно під'єднати кілька гаджетів, але вони не розраховані на усе підряд. Фахівці попереджають, що високопотужні пристрої та техніка, що потребує стабільного живлення, можуть призвести до перевантаження, пошкодження електроніки й навіть займання.

Про те, що можна вмикати лише в розетку, пише RealSimple.

Реклама
Читайте також:

Холодильники та морозильники

Ця техніка працює безперервно й споживає значно більше електроенергії, ніж звичайні гаджети. Під'єднання до подовжувача часто вибиває автомат, а перепади напруги шкодять компресорам, що обернеться дорогим ремонтом. Оптимально — лише пряма розетка в стіні.

Мікрохвильові печі

Більшість подовжувачів не витримують 12-15 А, потрібних для НВЧ. Це підвищує ризик перегріву та пожежі й може пошкодити домашню електромережу. Якщо розеток у кухні бракує, можна запросити електрика для встановлення додаткової.

Невеликі кухонні прилади

Кавоварки, тостери та подібна техніка мають вигляд "легких", але навантажують лінію відчутно. У тостері нагрівається система відкритих дротів, що потребує потужності, а на шнурах нерідко плавиться ізоляція, якщо їх вмикати через подовжувач.

Обігрівачі та кондиціонери

Це — категоричне "ні". Такі прилади споживають багато струму, а подовжувачі від цього перегріваються, інколи навіть плавляться та займаються. Для переносного кондиціонера допускається лише важкий, правильно розрахований подовжувальний кабель відповідного перерізу, а краще — окрема розетка.

Прилади для догляду за волоссям

Фени та стайлери миттєво тягнуть велику потужність, тому їх варто підключати лише до стінної розетки. Можна встановити у ванній розетку GFCI для захисту від небезпек, пов'язаних із водою.

Медичні пристрої

Апаратам на кшталт CPAP потрібне стабільне та надійне живлення. Подовжувачі для них — не варіант, адже будь-який збій може бути критичним.

Ігрові ПК та Hi-Fi-аудіосистеми

Звичайний подовжувач не захищає від імпульсних перенапруг. Для такої техніки варто використовувати якісний мережевий фільтр-стабілізатор від надійних брендів.

Ще один подовжувач

"Дейзі-чейнінг" — послідовне з'єднання кількох подовжувачів — швидко перевантажує мережу та порушує норми пожежної безпеки. Якщо без подовжувача не обійтись, обирайте модель із вбудованим автоматичним вимикачем: він відсікає живлення під час перевантаження.

Нагадаємо, більшість людей щодня користується подовжувачами, не усвідомлюючи, що вони можуть стати джерелом небезпеки. Деякі побутові прилади створюють надмірне навантаження на мережу, що здатне призвести до короткого замикання або навіть пожежі.

Також ми писали, що попри звичку перевіряти плиту чи духовку перед виходом, справжня загроза може критися у звичайній кавоварці. Фахівці радять від'єднувати її від розетки після використання, щоб уникнути перегріву й ризику займання.

електроенергія гаджети поради побутова техніка заряджання подовжувач
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації