Що не можна вмикати в подовжувач — поради електриків, які можуть врятувати дім

Подовжувачі зручні, коли потрібно під'єднати кілька гаджетів, але вони не розраховані на усе підряд. Фахівці попереджають, що високопотужні пристрої та техніка, що потребує стабільного живлення, можуть призвести до перевантаження, пошкодження електроніки й навіть займання.

Про те, що можна вмикати лише в розетку, пише RealSimple.

Холодильники та морозильники

Ця техніка працює безперервно й споживає значно більше електроенергії, ніж звичайні гаджети. Під'єднання до подовжувача часто вибиває автомат, а перепади напруги шкодять компресорам, що обернеться дорогим ремонтом. Оптимально — лише пряма розетка в стіні.

Мікрохвильові печі

Більшість подовжувачів не витримують 12-15 А, потрібних для НВЧ. Це підвищує ризик перегріву та пожежі й може пошкодити домашню електромережу. Якщо розеток у кухні бракує, можна запросити електрика для встановлення додаткової.

Невеликі кухонні прилади

Кавоварки, тостери та подібна техніка мають вигляд "легких", але навантажують лінію відчутно. У тостері нагрівається система відкритих дротів, що потребує потужності, а на шнурах нерідко плавиться ізоляція, якщо їх вмикати через подовжувач.

Обігрівачі та кондиціонери

Це — категоричне "ні". Такі прилади споживають багато струму, а подовжувачі від цього перегріваються, інколи навіть плавляться та займаються. Для переносного кондиціонера допускається лише важкий, правильно розрахований подовжувальний кабель відповідного перерізу, а краще — окрема розетка.

Прилади для догляду за волоссям

Фени та стайлери миттєво тягнуть велику потужність, тому їх варто підключати лише до стінної розетки. Можна встановити у ванній розетку GFCI для захисту від небезпек, пов'язаних із водою.

Медичні пристрої

Апаратам на кшталт CPAP потрібне стабільне та надійне живлення. Подовжувачі для них — не варіант, адже будь-який збій може бути критичним.

Ігрові ПК та Hi-Fi-аудіосистеми

Звичайний подовжувач не захищає від імпульсних перенапруг. Для такої техніки варто використовувати якісний мережевий фільтр-стабілізатор від надійних брендів.

Ще один подовжувач

"Дейзі-чейнінг" — послідовне з'єднання кількох подовжувачів — швидко перевантажує мережу та порушує норми пожежної безпеки. Якщо без подовжувача не обійтись, обирайте модель із вбудованим автоматичним вимикачем: він відсікає живлення під час перевантаження.

