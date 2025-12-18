Відео
Приховані витрати електрики — 3 прилади, які краще вимикати

Дата публікації: 18 грудня 2025 10:34
Приховане споживання електрики — які прилади вимикати з розетки, щоб зекономити
Електричні кабелі у розетці. Фото: Unsplash

Рахунки за електроенергію зростають навіть тоді, коли здається, що ви не користуєтеся великою кількістю техніки. Часто частина витрат — це так звані "приховані" або фонові споживачі, які тягнуть енергію з розетки, навіть коли, на вашу думку, вимкнені.

Про три таких прилади, які потрібно від'єднувати з розетки, пише SlashGear.

Телевізори

Складається враження, що після натискання кнопки "Вимкнути" телевізор повністю вимикається. Насправді сучасні "розумні" моделі споживають енергію і в режимі очікування. Зазвичай вони використовують до 100 Вт на годину під час роботи, але після вимкнення споживання не падає до нуля.

Телевізори здатні брати від 0,5 до 3 Вт навіть у вимкненому стані. Якщо ви помічали маленький індикатор, який горить цілодобово, — це якраз прояв такого фонового споживання. Частково допомагає налаштування енергоощадження, наприклад автоматичний перехід у режим сну, якщо ви заснули з увімкненим екраном. Однак є лише один спосіб гарантувати нульове споживання — повністю від'єднати телевізор від розетки.

Інтернет-роутери

Домашній роутер — ще один постійний споживач, адже більшість людей залишають інтернет увімкненим 24/7. До мережі постійно підключені смартфони, "розумні" телевізори, ноутбуки, техніка для "розумного дому", тож здається логічним ніколи не вимикати Wi-Fi.

Однак це не означає, що роутер обов'язково має працювати без перерв. Залежно від моделі, пристрій може споживати орієнтовно від 5 до 20 Вт на годину. Тому фахівці радять вимикати роутер вночі, коли ви все одно не користуєтеся інтернетом, а також під час відпустки або тривалої відсутності вдома. Так можна зекономити частину коштів і зменшити загальне навантаження.

Зарядні пристрої для гаджетів

Зарядні пристрої теж можуть виявитися несподіваним джерелом витрат. Навіть коли телефон не підключений, блок живлення, що лишається в розетці, продовжує споживати невелику кількість енергії. У масштабах одного дня це небагато, але за місяці й роки звичка ніколи не відключати зарядки дає відчутний результат у рахунках.

Якщо ж девайс залишається на кабелі й після того, як батарея досягла 100%, часто включається режим так званої "підтримуючої" зарядки — система періодично підживлює акумулятор, витрачаючи додаткову енергію.

Є й аспект безпеки. Хоча серйозні проблеми трапляються нечасто, випадки електричних загорянь через неякісні або підроблені зарядні пристрої реальні. Навіть якщо гаджет не заряджається, дешевий або сумнівний блок живлення, залишений у розетці, може становити ризик. Просте рішення — витягнути вилку після того, як зарядка більше не потрібна.

Нагадаємо, із поверненням планових та аварійних відключень електроенергії знову загострилася тема захисту побутової техніки. Найнебезпечнішим моментом для електроніки є не сам блекаут, а різкий стрибок напруги, що виникає під час відновлення живлення.

Також ми писали, що подовжувачі зручні для підключення кількох пристроїв, але вони не призначені для всього підряд. Експерти застерігають: техніка з високим енергоспоживанням або вимогами до стабільного живлення може спричинити перевантаження, пошкодження обладнання й навіть пожежу.

електроенергія рахунки безпека телевізор побутова техніка розетка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
