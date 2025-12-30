Що категорично не можна вмикати через подовжувач — 3 прилади

Мережевий подовжувач. Фото: кадр з відео/YouTube

Подовжувачі виручають, коли розеток удома не вистачає, але їхня зручність інколи маскує реальні ризики. Експерти попереджають, що деякі прилади краще ніколи не під'єднувати через "переноску", щоб не довести справу до перегріву, удару струмом чи пожежі.

Які прилади не варто вмикати через подовжувач

У багатьох квартирах двох розеток у стіні часто замало для побутової техніки — особливо на кухні. Тому люди підключають прилади до подовжувачів або мережевих фільтрів "за замовчуванням". Проблема в тому, що можливість під'єднати штекер ще не означає безпеку: частина техніки споживає надто багато енергії або потребує стабільнішого живлення, ніж може забезпечити подовжувач.

Холодильники та морозильні камери

Холодильники й морозилки працюють постійно, тому потребують більше потужності, ніж здається на перший погляд. За словами фахівців, підключення таких пристроїв через подовжувач може спричиняти спрацювання захисту й "вибивання" лінії, а оптимальний варіант — пряма розетка в стіні.

Електрики також звертають увагу, що це не лише питання пожежної безпеки. Через можливі коливання напруги техніка може постраждати: зокрема, ризикує компресор, а його ремонт або заміна — додаткові витрати.

Невеликі кухонні прилади

Попри назву "невеликі", багато кухонних пристроїв споживають чимало електроенергії. Експерти радять не підключати до подовжувача, зокрема, аерогрилі та мікрохвильові печі: вони можуть перевантажувати ланцюг, а це вже прямий шлях до перегріву, ураження струмом або займання.

Окремо наголошується, що кожен подовжувач має свій ліміт потужності (за ватами). Якщо під'єднати прилад із високим споживанням, шнур і контакти можуть нагрітися сильніше, ніж розраховано виробником, і це створює серйозний ризик.

Прилади для догляду за волоссям

Фени, плойки та випрямлячі потребують багато енергії, бо фактично працюють як "нагрівачі". Саме тому їх також рекомендують вмикати напряму в настінну розетку, а не через подовжувач: високе навантаження під час нагріву може стати проблемою для проводки в "переносці" та спричинити перегрів.

Нагадаємо, платіжки за світло можуть зростати навіть без активного користування технікою. Причина часто криється у "прихованих" споживачах, які непомітно беруть електроенергію з мережі, навіть перебуваючи в режимі очікування.

Також ми писали, що під час тривалих блекаутів генератор здається простим виходом із ситуації. Та помилки в підключенні приладів до портативного генератора можуть призвести не лише до поломки техніки, а й створити серйозну пожежну небезпеку.