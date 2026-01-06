Чому не можна вмикати техніку одразу після повернення світла — пояснення Міненерго

Під'єднання пристрою до розетки. Фото: Unsplash

Перші хвилини після повернення електроенергії залишаються найризикованішими для мережі: у цей момент тисячі пристроїв стартують одночасно й створюють різкий піковий стрибок навантаження. Енергетики радять не вмикати потужну техніку одразу та дати напрузі стабілізуватися.

Про це пише Міненерго.

Чому не варто вмикати все одразу

У перші 2-5 хвилин після відновлення живлення до мережі підключаються холодильники, бойлери, обігрівачі, електроплити, пральні машини та інша техніка. Під час запуску багато приладів споживають у 2-3 рази більше електроенергії, ніж у звичайному режимі, і це може спричинити коливання напруги, перевантаження трансформаторів та навіть повторні аварійні відключення.

Найбільше ризик зростає, коли одночасно запускають енергомісткі пристрої — наприклад, бойлер, електрочайник, праску, фен чи електроплиту. У такій ситуації мережа може виявитися не готовою до пікового навантаження.

Яку техніку радять відкласти після появи світла

Після відновлення електропостачання спеціалісти рекомендують підключати потужні прилади поступово, а частину з них — не запускати щонайменше 20-30 хвилин, доки навантаження не вирівняється. Йдеться насамперед про бойлери, пральні та посудомийні машини, електричні плити й духовки, електрочайники, обігрівачі, а також помпи, помпові станції та інше обладнання з електродвигунами.

Окремо наголошують на обережності з технікою, яка має потужні двигуни: її радять не стартувати одразу після подачі світла. Увагу також звертають на офісні будівлі, магазини, заклади харчування та торгівельні центри, де одночасне ввімкнення обладнання може дати особливо відчутний стрибок споживання.

Як діяти, щоб зберегти техніку й допомогти мережі

Під час відновлення електропостачання просять по можливості утриматися від використання зовнішнього освітлення, яке створює додаткове навантаження. Для побуту радять простий порядок: вмикати прилади без поспіху, починати з освітлення та зарядних пристроїв, а потужну техніку підключати лише після паузи, використовуючи енергомісткі пристрої по черзі, а не одночасно.

